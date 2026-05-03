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Un Mercedes de alquiler atrapado en la arena de Platja d’en Bossa

Un Mercedes de alquiler atrapado en la arena de Platja d’en Bossa | M.T.M.

Un Mercedes de alquiler atrapado en la arena de Platja d’en Bossa | M.T.M.

«Ya ha empezado la temporada. Ahora sí», comenta una mujer mientras graba con su móvil la escena que tiene ante sus ojos: un Mercedes atrapado en la arena de los primeros metros de Platja d’en Bossa. Son las siete y media de la tarde y varias personas empujan el vehículo para intentarlo sacar.

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