La dos
Llama la atención: La proliferación de asentamientos de personas sin hogar en Ibiza
La proliferación de asentamientos de personas sin hogar que no reúnen las más mínimas condiciones de salubridad e higiene. El último está localizado en la estructura de un hotel inacabado de Cala de Bou, Sant Josep, donde más de cien personas malviven entre ratas, insectos, agua estancada, heces y orines y todo tipo de residuos. Se desalojan campamentos ilegales, pero la gente sigue buscando un techo en otra parte.
Que el Día del Trabajador en Ibiza se centre en la falta de vivienda, germen de gran parte de los problemas estructurales que amenazan la estabilidad social y económica de la isla. CCOO y UGT recuerdan que sin un techo, «no es posible un proyecto de vida» y reclaman soluciones a corto plazo. La precariedad laboral, los salarios bajos y el conflicto en Oriente, también se citaron en la concentración del parque de la Paz.
La temeraria y peligrosa huida de una patera que, la pasada semana, puso en riesgo la vida de los 19 migrantes que iban a bordo, entre ellos siete menores. En una operación conjunta, Guardia Civil y Policía Nacional lograron detener a los dos patrones que pilotaron esta embarcación desde las costas de Argelia hasta Formentera.
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