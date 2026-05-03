La limitación de vehículos aflora 3.712 coches de la ‘flota fantasma’ de alquiler de Ibiza

Mientras el propósito de las instituciones pitiusas es, aparentemente, evitar que crezca desmesuradamente el número de vehículos que circulan en ambas islas, el parque de coches, camiones y motos continúa, un año más, aumentando como si no hubiera un mañana. Justo en 2025, el año en que se introdujo en Ibiza la limitación de entrada de vehículos durante la época estival -a imagen y semejanza de la que hay en Formentera, donde lleva implantada muchos años-, su número se incrementó nada menos que en 9.831 unidades en las Pitiusas, un 5,3% más. De esa cantidad, 110 (+0,5) corresponden a Formentera y 9.721 (+5,94%), a Ibiza. Esta última cifra llama la atención si se tiene en cuenta que un año antes, en 2023, se registró un leve decrecimiento (-700 vehículos).

En total, el parque de vehículos de las Pitiusas asciende ya a 195.277 unidades, que, de seguir este ritmo, podrían superar las 200.000 en 2026. De ellas, 173.240 circulan por Ibiza y 22.037 por Formentera.

Resulta muy significativo el crecimiento habido en las Pitiusas en el pasado ejercicio. Desde la pandemia, desde el año 2020, el parque de vehículos ha aumentado un 10,6%, es decir, que se han incorporado un total de 18.703 unidades más en cinco años.

Más de la mitad, en 2025

Lo llamativo es que, de esa cantidad, más de la mitad (9.831) corresponde a las unidades añadidas en 2025, según los datos de la Dirección General de Tráfico recién publicados. Y esto último, hay que recalcarlo, sucede justo cuando el Consell de Ibiza intenta reducir la presión en las carreteras ibicencas mediante el control de entrada de vehículos en verano, especialmente de las flotas de alquiler.

Pero quizás no haya sido casualidad, ni un capricho estadístico, ni que, de repente, los ibicencos se hayan lanzado compulsivamente a comprar turismos. Los datos de la DGT dan una pista de qué ha podido ocurrir. De 2023 a 2024, el número de turismos de titularidad jurídica (los que dan de alta las sociedades mercantiles) en la isla de Ibiza sólo aumentó un 3,6% (apenas 300 nuevos), hasta llegar a un total de 8.454 unidades. Pero en 2025 se produjo algo inusitado, un incremento estadístico sin precedentes: mientras que los coches de titularidad física (el que adquiere cualquier persona) experimentaron una subida normal, del 3,9%, el porcentaje de automóviles de titularidad jurídica creció, inusitadamente, un 43,9%.

De repente, de la nada, por arte de birlibirloque, se añadieron 3.712 turismos de titularidad jurídica a los ya existentes

De repente, de la nada, por arte de birlibirloque, se añadieron 3.712 turismos de titularidad jurídica a los ya existentes, hasta alcanzar la cifra de 12.166. Si en 2024 representaban el 9,18% del total del parque automovilístico de Ibiza, un año después, tras ese sorprendente afloramiento, treparon con la velocidad de Spiderman hasta el 12,28%. Y eso justo en el año en el que se estableció el sistema de regularización de entrada de vehículos, que excluye de tramitar esta autorización a las flotas de alquiler con domicilio fiscal en la isla.

Para circular en Ibiza hay que pagar en Ibiza

El conseller de Movilidad, Mariano Juan, coincide en que ese desorbitado incremento está vinculado a la normativa que regula la entrada de vehículos en la isla: «La ley obliga a que si los rent a car, que son sociedades, quieren tener derecho a entrar en el cupo de vehículos de alquiler que pueden circular en la isla, sus coches tienen que estar domiciliados en Ibiza. Es decir, no pueden formar parte del cupo de rent a car aquellos turismos que están pagando el impuesto fuera», es decir, en esos municipios de la Península (o de Mallorca) donde el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es muchísimo más barato que en las Pitiusas. Esos espectaculares porcentajes son, a juicio del conseller, una demostración de que, a raíz de la limitación establecida en 2025, «han aflorado coches que estaban conduciéndose en Ibiza pero sin pagar los impuestos en Ibiza», algo de lo que se están beneficiando los ayuntamientos ibicencos, que de esta manera están engordando notablemente sus arcas.

«Han aflorado coches que estaban conduciéndose en Ibiza pero sin pagar los impuestos en Ibiza» Mariano Juan — Conseller de Movilidad de Ibiza

«En el Consell hacemos la broma de que es la ley del KH7, porque saca un montón de grasa», comenta Mariano Juan. La grasa son ese «montón de turismos que no estaban domiciliados en la isla, pero también rent a car ilegales que estaban operando sin ningún tipo de permiso ni local, en plataformas digitales, a través del car sharing».

La mayoría, en Sant Josep

De los nuevos 3.712 vehículos de titularidad jurídica aflorados el pasado año, la mayor parte, 2.986 (el 80%), fueron empadronados en Sant Josep, que es donde más rent a car hay en la isla debido a que en ese municipio se encuentra el aeropuerto. Allí, en un sólo año aumentó un 139,4% el número de turismos con titularidad jurídica dados de alta: de los 2.142 registrados en 2024, se pasó en 2025 a 5.128. Pasaron a suponer el 22% de la flota total de coches de Sant Josep, cuando en 2024 eran el 11%, un porcentaje ya de por sí elevado. En el resto de municipios de la isla, si bien el aumento porcentual fue notable, no llegó a ser tan espectacular como el registrado en el municipio josepí. En Ibiza creció un 8,9% (+312 turismo); en Sant Antoni, un 10,9% (+111), y en Santa Eulària, un 16,96% (+303).

No obstante, sí es curioso que Sant Josep haya dado el sorpasso a Ibiza en la estadística de turismos con titularidad jurídica. Vila lideraba el ranking en 2024 con 3.507 coches de ese tipo domiciliados, pero en 2025 pasó al segundo puesto (con 3.819) tras el empadronamiento masivo en Sant Josep, donde la variación fue extraordinariamente superior: de 2.142 se pasó a 5.128 en un solo año. ¿La razón? Quizás, además de la proximidad al aeropuerto, que el pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es significativamente más caro en Vila.