Ibiza pone rumbo a grandes desafíos

El Club Náutico Santa Eulalia encara el mes de mayo con una programación que confirma su peso en el deporte ibicenco. La entidad reunirá durante las próximas semanas algunas de las citas más esperadas del calendario deportivo, con competiciones que miran al mar desde disciplinas muy distintas, pero con un mismo sello: organización, participación y proyección.

Salida de la Mini UltraSwim en una edición pasada. | | CNSE

La actividad arranca este fin de semana con el Desafío Tagomago de vela crucero, una prueba que lleva la competición hasta uno de los enclaves más reconocibles del litoral pitiuso. Los días 9 y 10 de mayo, el club mantendrá el listón bien alto con el Trofeo Primer Domingo de Mayo de vela ligera, en el que participan regatistas de optimist y windsurf, y con el Campeonato de Baleares de embarcación fondeada de pesca.

Uno de los nadadores de la última edición de la Ultraswim. | CNSE

La natación tomará el relevo los días 16 y 17 de mayo con el Trofeo Fiestas de Mayo, una cita que reunirá a más de 600 nadadores procedentes de clubes locales y de equipos de Mallorca, Menorca y Barcelona. La elevada participación obliga a trasladar la prueba a la piscina de Es Raspallar, un detalle que refleja el crecimiento que ha tenido este encuentro en los últimos años.

Noticias relacionadas

El club pondrá punto final al mes de mayo con dos grandes retos en aguas abiertas: la UltraSwim, el 30 de mayo, con las plazas cubiertas desde enero, y la Mini UltraSwim, el 31 de mayo, tercera etapa de la Copa de España de Aguas Abiertas. Con este calendario, Santa Eulària vuelve a demostrar que Ibiza también compite al más alto nivel.