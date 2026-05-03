La última col payesa: un reconfortante guiso con costillas de cerdo para despedir la temporada de este producto de Ibiza

Llega la época de los gazpachos y los salmorejos, de las ensaladas y los platos fresquitos. Pero en el mercado aún se pueden encontrar las preciosas coles payesas de la temporada de invierno. Hace unos días, entre las verduras de un supermercado con producto local tenían unas coles de aquí, pequeñitas, monísimas, de un verde… Y me llevé una. Sin pensar mucho. Una compra por impulso. Ya en casa, la miraba y pensaba: «¿Qué voy a hacer contigo?». La idea era hacer unos saquitos de col rellenos, pero abrí la nevera y vi unas costillas de cerdo y entonces pensé despedirme de la temporada de col como toca: con un guiso.

Un guiso fácil, rico, de esos que no dan trabajo, sólo tienes que encender la olla y olvidarte. Para que esté bueno de verdad es importante ir salando, aunque sea poquito, cada ingrediente: las costillas, el sofrito, las patatas… A mí me encanta comérmelo seco, escurriendo el caldo y con éste, por la noche, hacerme una sopa ligera, con un puñadito de fideos finos. Porque sí, estamos entrando ya en la época de salmorejos y gazpachos, pero una taza de sopa por la noche aún calienta el corazón. Y hay días en que eso es muy necesario.

Ingredientes (para 4 personas): -1 col payesa pequeñita (3,15€) -4 ajos (0,36€) -600 gramos de costillas de cerdo (5,13€) -3 patatas (0,99€) -1 cebolla (0,52€) -1 tomate maduro (0,78€) -1 litro de caldo (0,98€) -Sal y pimienta -Aceite

Preparación

—En una olla con un poco de aceite sofreír las costillas de cerdo salpimentadas. Deben quedar muy doraditas de fuera, con agarradito en el fondo de la olla.

—Cuando estén doradas, retirar y reservar. En ese mismo aceite, pochar la cebolla y los ajos picados a fuego lento con un pellizco de sal, dejando que el agua que suelta la cebolla vaya disolviendo el pegadito del fondo.

—Agregar el tomate rallado y dejar que se consuma el agua antes de añadir las patatas chascadas.

—Dar unas vueltas y agregar la col bien lavada y cortada, dar unas vueltas y mojar con el caldo.

—Tapar la olla y dejar cocer unos veinte minutos a fuego medio. Agregar las costillas y dejar cocer, ya destapada, otros veinte minutos.

—Servir con un poquito de aceite en crudo por encima. Está más rico de un día para otro, después de reposar un día.

El toque gourmet

Los amantes del picante pueden añadir al sofrito unos bitxos.