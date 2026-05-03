Especial Anar a Maig | Certamen infantil
El Festival Barruguet vuelve a llenar de teatro familiar las fiestas de mayo
Del 22 al 24 de mayo, 17 compañías de diversos puntos de España ofrecerán espectáculos para públicos de todas las edades
El programa de fiestas de Santa Eulària contará un año más con una de sus citas culturales más esperadas: el Festival Barruguet. Este certamen de teatro familiar, que celebrará su XII edición del 22 al 24 de mayo, vuelve al municipio con una programación amplia, diversa y pensada para públicos de todas las edades.
Consolidado ya como un referente de las artes escénicas para público familiar en las Pitiusas, el Festival Barruguet reunirá en esta edición a 17 compañías procedentes de cinco comunidades autónomas: Balears, Catalunya, Cantabria, País Vasco y Comunitat Valenciana. La variedad de procedencias refuerza el carácter plural de un festival que, año tras año, acerca a Santa Eulària propuestas teatrales de calidad y convierte el municipio en un punto de encuentro para creadores, familias y espectadores.
Durante tres días, el festival ofrecerá un total de 20 espectáculos dirigidos al público general, con montajes concebidos para disfrutar en familia y para acercar el teatro a niños, jóvenes y adultos desde una mirada lúdica, participativa y cultural.
Funciones especiales para escolares y personas mayores
A la programación abierta del festival se sumarán casi una treintena de funciones destinadas específicamente a escolares y residencias de mayores, una línea de trabajo que subraya el compromiso del Festival Barruguet con la educación, la accesibilidad y la inclusión.
Así, el festival no es sólo una actividad de ocio dentro del programa festivo, sino también una herramienta para fomentar la sensibilidad artística desde edades tempranas y para facilitar el acceso a las artes escénicas a distintos colectivos. Su presencia en centros educativos y residencias de ancianos amplía el alcance de la programación y permite que el teatro llegue también a públicos que no siempre pueden desplazarse hasta los espacios escénicos habituales.
Además de la programación de espectáculos, el Festival Barruguet volverá a contar con un apartado profesional. Los días 22 y 30 de mayo se celebrarán unas jornadas concebidas como espacio de encuentro, intercambio y debate para los profesionales de las artes escénicas de Ibiza y Formentera. Estas sesiones permitirán compartir experiencias, reflexionar sobre la situación del sector y generar nuevas sinergias entre compañías, creadores y agentes culturales.
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