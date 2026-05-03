El Festival Barruguet vuelve a llenar de teatro familiar las fiestas de mayo

El programa de fiestas de Santa Eulària contará un año más con una de sus citas culturales más esperadas: el Festival Barruguet. Este certamen de teatro familiar, que celebrará su XII edición del 22 al 24 de mayo, vuelve al municipio con una programación amplia, diversa y pensada para públicos de todas las edades.

Consolidado ya como un referente de las artes escénicas para público familiar en las Pitiusas, el Festival Barruguet reunirá en esta edición a 17 compañías procedentes de cinco comunidades autónomas: Balears, Catalunya, Cantabria, País Vasco y Comunitat Valenciana. La variedad de procedencias refuerza el carácter plural de un festival que, año tras año, acerca a Santa Eulària propuestas teatrales de calidad y convierte el municipio en un punto de encuentro para creadores, familias y espectadores.

Durante tres días, el festival ofrecerá un total de 20 espectáculos dirigidos al público general, con montajes concebidos para disfrutar en familia y para acercar el teatro a niños, jóvenes y adultos desde una mirada lúdica, participativa y cultural.

Funciones especiales para escolares y personas mayores

A la programación abierta del festival se sumarán casi una treintena de funciones destinadas específicamente a escolares y residencias de mayores, una línea de trabajo que subraya el compromiso del Festival Barruguet con la educación, la accesibilidad y la inclusión.

Así, el festival no es sólo una actividad de ocio dentro del programa festivo, sino también una herramienta para fomentar la sensibilidad artística desde edades tempranas y para facilitar el acceso a las artes escénicas a distintos colectivos. Su presencia en centros educativos y residencias de ancianos amplía el alcance de la programación y permite que el teatro llegue también a públicos que no siempre pueden desplazarse hasta los espacios escénicos habituales.

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Además de la programación de espectáculos, el Festival Barruguet volverá a contar con un apartado profesional. Los días 22 y 30 de mayo se celebrarán unas jornadas concebidas como espacio de encuentro, intercambio y debate para los profesionales de las artes escénicas de Ibiza y Formentera. Estas sesiones permitirán compartir experiencias, reflexionar sobre la situación del sector y generar nuevas sinergias entre compañías, creadores y agentes culturales.