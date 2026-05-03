Fallece a los 80 años Andrés Charneco Fidel, exconseller de Industria, exdiputado del Parlament balear y cofundador del PREF

Andrés Charneco Fidel, conseller de Industria, Comercio y Transporte y de Régimen interior del Consell de Ibiza por el PP en la legislatura de 1995 a 1999, cofundador del Partido Renovador de Eivissa y Formentera (PREF), nacido en 2001, y exdiputado del Parlament balear, falleció el viernes 1 de mayo a los 80 años. Llegó a la isla en 1987 como jefe ejecutivo de la ya desaparecida compañía aérea Aviaco.

Nacido en 1945 en Cerro de Andévalo, en Huelva, vivió desde casi la mitad de su vida en las islas, donde ya en su época de político empatizó con las particularidades y problemas que genera la insularidad: "En Madrid no entienden los problemas de las islas", admitía en una entrevista en Diario de Ibiza en 1997 como conseller, 10 años tras una década viviendo en la isla.

Un nuevo partido

Charneco abandonó del Partido Popular y fundó el PREF en 2001 en Formentera junto a Cándido Valladolid y Manuel Alonso Fernández Revuelta, tras ser expedientados por la denuncia del 'pucherazo' de los votos argentinos con el que el PP intentó ganar un diputado con los votos de ciudadanos de ese país que no residían en las islas, como informó Diario de Ibiza.

Lo que propulsó la creación del partido fue el descontento de un grupo de ciudadanos que "entienden que las islas están abandonadas por parte de los políticos que gobiernan en Mallorca", comentaron entonces sus fundadores a este diario. "Nuestros planteamientos en política siempre son críticos pero a la vez constructivos, aportamos soluciones y propuestas de mejora", sostenían.

El funeral será este lunes 4 de mayo a las 17.30 horas en la iglesia parroquial de Jesús.