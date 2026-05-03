Salud
La piscina terapéutica de Can Raspalls se abre a más de cien usuarios de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza
El convenio entre la conselleria y la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera beneficiará a personas con párkinson, ELA y otras enfermedades neurodegenerativas
La conselleria de Familia, Bienestar social y Atención a la dependencia ha firmado un convenio con la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (AEMIF) que permitirá que los más de cien usuarios y usuarias de esta entidad puedan utilizar la piscina terapéutica que la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal (FASD) tiene en la Residencia Can Raspalls de Ibiza. El departamento regional abre así el uso de la piscina a personas que no son usuarias de las residencias del Govern con el objetivo, según señala, de "ampliar el alcance social de los recursos públicos".
Las personas que reciben servicio de centro de día y de atención y promoción de la autonomía personal en Aemif tienen, entre otros diagnósticos, "párkinson, ELA, esclerosis múltiple, la enfermedad de Huntington, enfermedades raras de origen neurodegenerativo y daño cerebral a raíz de haber sufrido un ictus o un traumatismo craneoencefálico y lesión medular".
La piscina en cuestión
La piscina de Can Raspalls es una instalación destinada al desarrollo de actividades acuáticas terapéuticas y de rehabilitación. Desde su puesta en marcha, en marzo de 2024, explica la conselleria, la actividad de hidroterapia ha dado servicio a 56 personas: 48 usuarias de la residencia Can Raspalls y ocho de Can Blai. La conselleria detalla que la piscina "está indicada para personas con patologías del aparato locomotor, alteraciones del equilibrio, dolor musculoesquelético y procesos de rehabilitación funcional".
Con este convenio, la instalación, que ya presta servicio a 48 personas de Can Raspalls y a 2 de Can Blai, residencias gestionadas por la FASD, se abre al uso de los más de cien usuarios de Aemif. El Govern explica que amplía así el número de personas que, pese a no ser usuarias directas de sus residencias, podrán beneficiarse de la piscina para sus necesidades de rehabilitación, contribuyendo a "ampliar el alcance social de los recursos públicos".
La gerente de la FASD, Sira Fiz, y el director insular de la Fundación, Carlos Oller, se han reunido esta semana con el presidente de AEMIF, César Castelló, en Can Raspalls. A la visita también han asistido el gerente de la asociación, Ismael Vargas, y la consellera insular de Bienestar social, Carolina Escandell.
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