Educación infantil, primaria, ESO y educación especial: consulta los plazos de matriculación en Baleares para el curso 2026-2027

La conselleria de Educación y Universidades abrirá este lunes 4 de mayo el proceso de admisión de alumnos para el curso 2026-2027 para las etapas a partir de 4º de educación infantil, educación primaria, educación secundaria y educación especial. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 14 de mayo.

Para 4.º de educación infantil, la conselleria prevé poner en marcha un total de 10.014 plazas, de las cuales 6.493 serán públicas y 3.521 concertadas, “con el objetivo de garantizar una oferta suficiente y equilibrada para todo el territorio”, según indica el departamento autonómico.

Los períodos de matrícula se llevarán a cabo entre el 22 y el 26 de junio para educación infantil; entre el 22 y el 29 de junio para educación primaria y educación especial; y entre el 25 de junio y el 1 de julio para educación secundaria.

Este procedimiento de admisión se rige por la nueva Orden de escolarización publicada por la conselleria de Educación y Universidades en 2026, mediante la cual se ha desplegado la resolución de escolarización para el curso 2026-2027. La Conselleria asegura que la nueva normativa “refuerza de manera decidida la equidad del sistema educativo” e incorpora mecanismos que garantizan una distribución equilibrada e inclusiva del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Digitalización del proceso de admisión

Asimismo, el departamento autonómico señala que la digitalización del proceso de admisión se consolida como vía preferente, lo que, según la conselleria, permite una gestión “más eficiente, ágil y fiable”. Paralelamente, se mantiene la atención y el apoyo presencial para asegurar que ninguna familia quede excluida por motivos tecnológicos.