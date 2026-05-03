Diez años perfeccionando una labor que busca acercar recursos a los que más lo necesitan

Cada lunes, en una sala del Hospital Can Misses, se reúne un equipo que no aparece en los organigramas convencionales pero que lleva diez años funcionando con precisión: La Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer – APAAC a través de su psicooncóloga y su trabajadora social y la unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Can Misses, juntos analizan caso por caso la situación de cada paciente con cáncer en fase avanzada. No revisan solo datos clínicos: evalúan si esa persona tiene quien le prepare la comida, quien le ayude a ducharse, quien le acompañe a las citas médicas. Cuando detectan que algo falta, activan un circuito diseñado para que la respuesta llegue cuando todavía es útil.

Desde febrero de 2016, APAAC forma parte estable de este equipo multidisciplinar. No como invitado ocasional, sino como engranaje permanente del sistema. El convenio firmado con el Servei de Salut de les Illes Balears, actualmente en proceso de prórroga hasta 2029, formaliza una realidad que funciona porque resuelve algo concreto: el hueco que existe entre detectar una necesidad social urgente y activar el recurso que la cubre.

Las cuatro fases del circuito

1. Detección en la reunión multidisciplinar. El equipo de cuidados paliativos del Hospital Can Misses, junto con el equipo de APAAC, identifica que una persona usuaria del servicio necesita apoyo urgente.

Las psicooncólogas y las trabajadoras sociales tanto de APAAC como del Hospital Can Misses recogen esa información en la reunión y se ponen en marcha.

2. Acogida y valoración de necesidades sociales. APAAC contacta con la persona o la familia, realiza una entrevista o visita domiciliaria para valorar in situ las necesidades. Este primer contacto, al que llamamos ‘acogida’, no solo evalúa lo que se necesita: también se le explica en qué puede ayudarle APAAC. Durante este proceso se recoge la documentación necesaria, pero lo más importante es la escucha y el acompañamiento.

3. Análisis y conexión con recursos municipales. Con la evaluación completa y el respaldo clínico del Hospital Can Misses, APAAC analiza qué recurso municipal puede activarse y quién debe intervenir. Se busca la mejor conexión posible para que la persona reciba la ayuda sin que le suponga un esfuerzo adicional. No es solo una derivación: es una gestión activa de contacto con el Área de Servicios Sociales del ayuntamiento correspondiente para que el circuito fluya.

4. Seguimiento y activación del voluntariado cuando es necesario. APAAC mantiene contacto con el equipo técnico municipal y con la persona usuaria del servicio hasta que el recurso se activa. Si hay demora, no esperamos con los brazos cruzados. Mantenemos el contacto, valoramos qué necesita en ese momento concreto y conectamos paciente y personal voluntario mediante un protocolo que llevamos diez años perfeccionando. Compañía cuando el aislamiento pesa, apoyo emocional cuando la persona afectada o la familia está desbordada, entretenimiento para el descanso de la persona que realiza los cuidados; Maribel Ferrer, responsable de voluntariado de APAAC, coordina esa red de voluntariado que ha adquirido la formación, preparación y supervisión necesaria. No improvisamos: cada conexión es el resultado de años aprendiendo qué hace falta en cada fase, en cada tipo de caso.

Este paso intermedio tiene un nombre técnico: puente. Y un nombre más directo: evitar que las personas se pierdan en el camino. Porque lo que sobre el papel parece sencillo —llenar una instancia, reunir documentos, llamar al ayuntamiento— deja de serlo cuando el cansancio aprieta, cuando el miedo nubla, cuando no sabes por dónde empezar. Una persona con cáncer avanzado que recibe una lista de cosas que debe hacer por su cuenta, muchas veces no llega a hacerlas. La derivación queda archivada, la ayuda no llega y la familia se agota. APAAC elimina esos obstáculos. No sustituye al sistema: lo conecta con quien lo necesita.

Por qué importa el respaldo clínico

Cuando APAAC deriva un caso a los Servicios Sociales de un ayuntamiento, llega con el respaldo de una evaluación clínica estructurada. Paliativos ha valorado las necesidades de cuidado, trabajo social hospitalario ha analizado la situación familiar, psicooncología de APAAC ha evaluado el estado emocional, además de haber verificado qué recursos están disponibles y cuáles faltan. Esa evaluación conjunta marca dos diferencias reales.

Primero, permite detectar necesidades antes de que se conviertan en crisis. Una persona con cáncer que hoy puede valerse por sí mismo, pero que dentro de tres semanas va a necesitar ayuda las 24 horas, entra en el circuito antes de que la situación se vuelva insostenible.

Segundo, queremos que el ayuntamiento tenga la plena confianza de que cuando remitimos un caso no es una decisión improvisada. Se ha realizado un estudio completo, analizando todas las variables, y finalmente buscamos la ayuda del ente público aportando recursos que sabemos cuánto cuesta conseguir y mantener. Esa confianza mutua es lo que permite que el sistema funcione de forma ágil.

La variable que lo cambia todo: el tiempo

El objetivo del modelo de colaboración entre APAAC y Can Misses es conseguir que cuando la derivación llega a los ayuntamientos con toda la documentación preparada y el respaldo de la evaluación multidisciplinar, la respuesta se active en días. Cuando eso ocurre, la persona recibe el apoyo mientras todavía puede beneficiarse de él. El acompañamiento que APAAC hace del caso —desde la detección hasta la activación del recurso— es precisamente lo que permite que la ayuda llegue cuando de verdad se necesita.

Colaboración con otras asociaciones: trabajo en equipo por el bienestar de la persona afectada

En Ibiza trabajan varias asociaciones comprometidas con la atención a personas afectadas de cáncer.

Cada una tiene su propia trayectoria, sus recursos y su forma de entender el acompañamiento. APAAC trabaja desde hace diez años en estrecha coordinación con el equipo multidisciplinar de paliativos del Hospital Can Misses. Eso le permite realizar evaluaciones estructuradas con respaldo clínico y derivar casos a los servicios sociales municipales con documentación completa.

Buscamos el trabajo en equipo de las diferentes asociaciones, poniendo siempre en el centro el bienestar de la persona con cáncer y evitando sobrecargar innecesariamente a los Servicios Sociales de los ayuntamientos. Cuando una evaluación ya está hecha, cuando una derivación ya está gestionada y documentada, esa información puede servir de base para que otras entidades sumen su trabajo en áreas complementarias. La coordinación entre asociaciones es la manera de garantizar que cada persona afectada reciba la atención integral que necesita, sin duplicar esfuerzos y sin repetir procesos que ya se han completado.

Un modelo construido en diez años de trabajo conjunto

Este modelo no lo inventó APAAC. Lo construyó junto al Hospital Can Misses durante diez años de trabajo conjunto, ajustando sobre la marcha, identificando qué funciona y qué no. El convenio en proceso de prórroga hasta 2029 es el reconocimiento institucional de que esta forma de trabajar aporta valor al sistema.

Pero el modelo solo cumple su propósito del todo cuando la cadena está completa. Hospital, APAAC, ayuntamientos: si uno de los eslabones falla, la persona afectada lo paga. Y lo paga en el peor momento posible, cuando más vulnerable está, cuando menos energía tiene para reclamar, para insistir, para volver a empezar.

APAAC trabaja con personas afectadas de cáncer de todos los municipios las islas Pitiusas: Ibiza, Santa Eulària, Sant Antoni, Sant Joan, Sant Josep y Formentera. El objetivo que persigue la asociación es que cuando una persona con cáncer de cualquier municipio necesite un recurso social y ese caso haya sido evaluado y derivado desde el equipo multidisciplinar de Can Misses, el ayuntamiento correspondiente tenga un canal de respuesta ágil. No se trata de crear estructuras nuevas ni de pedir presupuestos extraordinarios. Se trata de formalizar protocolos de derivación directa que permitan que la evaluación clínica que ya se hace en hospital se traduzca en rapidez de respuesta en el ámbito municipal.

Diez años después de firmar el convenio, el equipo de cuidados paliativos del Hospital Can Misses y APAAC siguen reuniéndose cada lunes. Siguen analizando casos. Siguen detectando necesidades.

Siguen construyendo puentes. Porque cuando una persona con cáncer necesita ayuda urgente, la respuesta tiene que llegar antes de que sea demasiado tarde.