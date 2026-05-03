Devueltos a Argelia los menores que llegaron solos a Ibiza en una lancha robada

El Ministerio del Interior ha devuelto a Argelia a cinco de los siete menores que el pasado mes de septiembre se hicieron famosos porque viajaron desde el país africano hasta Ibiza solos, sin compañía de ningún adulto, y a bordo de una barca robada.

Otro de los menores ya ha cumplido la mayoría de edad y por lo tanto no podía ser devuelto, mientras que el otro se escapó a Francia, según han confirmado desde la Policía Nacional a Diario de Ibiza. El vuelo de devolución se completó este sábado sin incidencias.

La odisea de estos siete menores causó impacto a nivel nacional, sobre todo por la profusión de imágenes que los propios chavales colgaron en las redes sociales para retransmitir en directo su peligrosa travesura, esa que les llevó a cruzar por mar los casi 300 kilómetros que separan Argelia de las Pitiusas.

En esos vídeos se podía comprobar la alegría, la tranquilidad, la despreocupación con la que se lanzaron a recorrer una ruta que se sigue cobrando víctimas mortales y desaparecidos, probablemente mucho más de lo que se tiene constancia de forma oficial. Su devolución puede ser un aviso a navegantes, nunca mejor dicho, para todos aquellos que pretenden llegar en patera a las islsa.

La barca robada

Para añadir todavía más picante a esta historia de rebeldía juvenil en mayúsculas, la barca pilotada por estos jovencísimos migrantes rumbo a tierras ibicencas era robada. Era una lancha modelo Open 550 de la marca Geisa Naval. Este tipo de embarcaciones tienen una cubierta abierta y están diseñadas para actividades recreativas como la pesca o los paseos, es decir, para navegar cerca de la costa, en aguas tranquilas. En las imágenes se advertía claramente que se había realizado algún tipo de puente eléctrico para arrancarla.

El presidente del Consell, Vicent Marí, señaló tras conocer la llegada de estos siete menores, cuya manutención correspondía al organismo insular, tal y como contempla la ley, que era «delincuentes» y pedía al Gobierno que tomara «cartas en el asunto». «No podemos aceptar esta llegada indiscriminada a nuestras costas porque no sabemos quién llega, sea menor o no», añadió.

Relaciones España-Argelia

Las relaciones entre España y Argelia estuvieron bajo mínimos durante un tiempo, lo que hasta hace poco impedía que se pudiera repatriar a migrantes argelinos, que componen una parte muy importante de los que llegan a Ibiza y Formentera en patera.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte ese vínculo entre ambos países se ha ido recomponiendo hasta culminar en la recuperación del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre España y Argelia, confirmado a finales de marzo durante la visita que el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, realizó a su homólogo argelino, Ahmed Attaf, en Argel.

En aquella reunión, uno de los temas que estuvo encima de la mesa fue «la cooperación en materia migatoria», tal y como detallaron desde el Gobierno. «Argelia es para España un amigo y un socio estable, un vecino con el que mantenemos un diálogo y cooperación constante en beneficio de nuestros pueblos», subrayó Albares.