Concierto de jóvenes talentos de Santa Eulària y Santanyí

La plaza de España de Santa Eulària acogió, en el marco del Día del Libro (el 25 de abril), un concierto de bandas juveniles que reunió a la Banda Jove de la Escola Municipal de Música de Santanyí, llegada desde Mallorca como formación invitada, y a la Banda Juvenil de la Escola Municipal de Música de Santa Eulària des Riu, que ejerció de anfitriona.

La actuación convirtió el centro del municipio en un escenario al aire libre en torno al mediodía. La formación de Santanyí, dirigida por Pedro Vallbona Plazas, interpretó piezas como The Blues Factory, The Jungle Book, Artin, When I Walk Alone, La Entrada y Ammerland. Por su parte, la Banda Juvenil de Santa Eulària, dirigida por Frank Cogollos Martínez, tocó canciones como Into the Dragon’s Lair, Alegria Agostense, The Avengers y The Star Wars Saga.