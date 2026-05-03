Un camello reincidente acaba detenido tras una persecución en moto por Ibiza: escondía tres tipos de drogas diferentes

La Policía Nacional ha detenido en Ibiza a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. La interceptación se produjo a las ocho de la tarde del pasado jueves, cuando el individuo circulaba en moto por las calles de la ciudad y trató de evadir sin éxito a los agentes en cuanto los vio.

Los policías realizaban tareas de prevención cuando vieron al hombre circulando en moto. Al observar que intentaba esquivarles, empezaron a seguirle. El detenido, al percatarse de ello, realizó una maniobra indebida "atravesando la línea continua para detenerse y emprender la huida a pie", según informa el cuerpo policial en un comunicado.

Los policías lograron detenerlo rápidamente y le practicaron un registro corporal. Durante el cacheo, los agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana localizaron en su poder más de 75 gramos de pastillas cuadradas de color rosa, así como cocaína y la sustancia psicotrópica 2CB. Además, le intervinieron 120 euros en distintos billetes, sobre todo de 20 y diez euros.

El detenido fue trasladado a las dependencias de la comisaría y puesto a disposición judicial por ser el presunto autor de un delito de tráfico de drogas. La Policía Nacional también destaca que el individuo es reincidente y que cuenta con "antecedentes policiales previos por delitos similares".