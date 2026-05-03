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La cámara de un taxi capta cómo un coche arrolla a una moto en Ibiza

La imagen, compartida en redes por la asociación Élite Corsarios, capta el momento en que un turismo se lleva por delante a una moto Ibiza

El turismo blanco arrolla a una motocicleta.

El turismo blanco arrolla a una motocicleta. / Élite Corsarios d'Eivissa

Redacción Digital

Ibiza

La cámara instalada en la parte trasera de un taxi captó el momento en el que un turismo, de color blanco, arrolla a una moto en la rotonda de acceso a Ibiza conocida como de los podencos, que comunica con las avenidas de Santa Eulària, Juan Carlos I y 8 d'Agost.

El vídeo ha sido colgado en Instagram por la asociación Élite Corsarios, y en él mencionan a una de las empresas de transporte que trabajan desde hace años en la isla como responsable del turismo que se ve involucrado en el accidente: "Cuidado con los Uber en Ibiza en las rotondas, están probando la resistencia de sus parachoques".

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Las imágenes corresponden a la tarde del pasado sábado, pasadas las 18.22 horas. Y en ellas se ve cómo el vehículo accede a la rotonda desde el primer cinturón y se lleva por delante a la moto, cuyo conductor apenas puede reaccionar. No ha trascendido el estado del piloto de la moto, como tampoco las causas del accidente.

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