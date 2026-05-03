La Asociación de Periodistas de Baleares: "Los periodistas son elementos indispensables frente a las 'fake news'"

La Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB), integrada en la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), hace un llamamiento, un año más, por "un periodismo libre, pluralista e independiente" con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa y recuerda que esta profesión "es esencial para garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a recibir información veraz".

La APIB reivindica por ello "la no interferencia de los poderes político y económico en el ejercicio periodístico" y proclama "la autorregulación como única opción de independencia". La asociación pide a la ciudadanía "confianza en los periodistas como garantes de la información veraz", lo que, según señala, exige "un ejercicio riguroso y contrastado" por parte de los profesionales de los medios. Y rechaza "todo periodismo que no siga los principios deontológicos", con especial atención al uso de la Inteligencia Artificial.

La entidad recuerda también que "no es posible un trabajo de calidad sin condiciones laborales dignas", lo que implica, según defiende, la mejora de salarios y jornadas que permitan conciliar con la vida personal y familiar. La APIB denuncia además "la reimplantación de la figura del falso autónomo en medios de comunicación y gabinetes de prensa, incluso de la Administración pública", una práctica que considera "un fraude".

Periodistas de Formentera se concentraron en 2018 a favor de la libertad de presa. / DI

Asimismo, la asociación pide la inclusión de los colaboradores en los convenios colectivos, de los que actualmente están excluidos, lo que, según sostiene, deja "en indefensión a estos compañeros y en condiciones muy precarias y sin derechos". También vuelve a reclamar la incorporación de la exigencia de titulación específica en Periodismo para ejercer en la categoría 3 recogida en dichos convenios, referida a los redactores. En este sentido, alerta de la necesidad de luchar contra el intrusismo en la profesión y de avanzar en el reconocimiento de los derechos de autor de los periodistas.

La APIB reclama a los representantes políticos respeto hacia los profesionales y la dignificación de una profesión que califica de "fundamental en una democracia". La asociación considera que ello implica que los gabinetes y medios de comunicación públicos "no se conviertan en aparatos propagandísticos", sino que estén al servicio de la ciudadanía y no de intereses políticos, y que velen por unos contenidos "plurales, independientes y de calidad".

Educación mediática para la ciudadanía

La asociación destaca también la importancia de la educación mediática para la ciudadanía, con especial atención a niños y jóvenes. La APIB recuerda a la sociedad que, según defiende, los medios de comunicación son "la fuente más fiable de información" y que los periodistas son "elementos indispensables" frente a noticias falsas o fake news que "distorsionan y manipulan con gran rapidez a través de otros canales".

Con este objetivo, la APIB señala su proyecto de fomento de lectura de prensa entre jóvenes baleares, que cuenta con el apoyo de la Dirección General de Joventut, así como su concurso escolar de redacción sobre periodismo.

La APIB agradece y felicita a los periodistas por su labor, al tiempo que les recuerda que considera imprescindible "el ejercicio profesional responsable, comprometido, independiente, valiente y ético". "La credibilidad se gana desde la profesión", concluye la asociación, que se adhiere además al comunicado de FAPE.