OFERTA DÍA DE LA MADRE
Especial Anar a Maig | Obra infantil
Aprender y jugar con las palabras desde la infancia
Sonrisas Mágicas atrae a las familias con su espectáculo ‘La magia de las palabras’
Como es habitual, el Ayuntamiento de Santa Eulària también ha incluido actividades para los más pequeños en torno al Día del Libro. Además de participar en talleres, los pequeños de la casa pudieron disfrutar de la actuación ‘La magia de las palabras’, de Sonrisas Mágicas. Muchas familias que paseaban por Santa Eulària en la mañana del sábado 25 no pudieron evitar detenerse para ver el espectáculo, en el que la imaginación y el poder de las palabras fueron el hilo conductor del show.
Por la tarde estaba prevista otra obra familiar, en esta ocasión de la mano de Anakrónica con su ‘Concert Petit’.
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