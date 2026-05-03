ANPE alerta que el transporte escolar encarecido reduce las salidas y genera desigualdad en Baleares

ANPE Illes Balears ha reclamado una regulación clara de las actividades extraescolares en los centros educativos y la adopción de medidas urgentes ante el encarecimiento del transporte escolar, una situación que, según advierte el sindicato, está provocando una reducción progresiva de las salidas escolares y generando desigualdades entre el alumnado.

La organización asegura que ha trasladado esta petición tras recibir quejas de Apimas y docentes, con el objetivo de garantizar tanto la protección del profesorado como el acceso equitativo de los estudiantes a este tipo de actividades.

Desde ANPE insisten en que su papel es "velar por las condiciones en las que participa el profesorado" y reclaman compensaciones económicas y horarias adecuadas, especialmente en aquellas actividades que incluyen pernocta. El sindicato también pide un mayor respaldo jurídico ante la responsabilidad que asumen los docentes que participan en salidas, excursiones o viajes escolares.

Reconocimiento y voluntariedad del profesorado

ANPE defiende que la colaboración del profesorado en estas actividades debe ser siempre voluntaria y reclama que posibles incidencias durante su desarrollo puedan ser reconocidas como accidentes laborales.

El sindicato recuerda, además, la necesidad de diferenciar entre actividades complementarias, vinculadas al horario lectivo, y actividades extraescolares, que son voluntarias y se realizan fuera del horario escolar. En este último caso, considera imprescindible que la participación del profesorado esté debidamente regulada.

Por ello, ANPE reclama la creación de un complemento económico específico para los docentes que participen en viajes de fin de curso u otras actividades similares.

El coste de los autobuses reduce las salidas escolares

La organización también alerta del impacto que está teniendo el encarecimiento del transporte escolar en las Baleares. Según señala, el aumento del precio de los autobuses está provocando que muchos centros reduzcan sus salidas.

En algunos casos, sostiene ANPE, el coste del transporte llega a superar el precio de la propia actividad, lo que supone una barrera económica para muchas familias y aumenta las desigualdades entre el alumnado.

Ante esta situación, el sindicato reclama a las administraciones públicas que regulen los precios mediante tarifas específicas para centros educativos, además de ayudas económicas directas o nuevas fórmulas de contratación que aporten estabilidad y transparencia.

ANPE insiste en que las salidas escolares no pueden convertirse en "un lujo" y pide garantizar que todo el alumnado pueda acceder a ellas en condiciones de igualdad.