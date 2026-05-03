El tiempo
La Aemet advierte de la llegada de un trimestre más cálido de lo normal en Ibiza
La agencia sitúa a Baleares entre las zonas con mayor probabilidad de registrar temperaturas por encima de la media durante los próximos tres meses
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el trimestre formado por mayo, junio y julio sea más cálido de lo normal en Ibiza y en el conjunto de Baleares. Según la predicción estacional difundida por la Aemet, las áreas cantábrica y mediterránea de la Península, junto con el archipiélago balear, presentan un 60% de probabilidad de registrar temperaturas superiores a los valores habituales para esta época del año.
El pronóstico asigna a Baleares un 30% de probabilidad de que las temperaturas se mantengan dentro de la normalidad y solo un 10% de que el trimestre resulte más frío de lo normal. Aemet recuerda que, en este contexto, el término "normal" hace referencia a valores próximos al promedio del periodo climático 1991-2020.
En el conjunto de la Península, la agencia estima una probabilidad del 50% de que el trimestre sea más cálido de lo normal en la mayor parte del territorio, frente a un 30% de probabilidad de temperaturas normales y un 20% de que sea más frío. En el caso de Baleares, sin embargo, la señal cálida es más marcada, con ese 60% de probabilidad de temperaturas superiores a la media.
Aemet advierte, no obstante, de que esta predicción se refiere al conjunto del trimestre y no implica que todos los días de mayo, junio y julio vayan a ser más calurosos de lo habitual. Durante este periodo analizado pueden producirse episodios más fríos o más cálidos de lo normal, aunque la tendencia general apunta a un trimestre con temperaturas por encima de la media en Ibiza y el resto del archipiélago.
Precipitaciones
En cuanto a las precipitaciones, la predicción estacional señala que en el nordeste y este peninsular y en ambos archipiélagos existe un 40% de probabilidad de que el trimestre sea más lluvioso de lo normal. La probabilidad de que las lluvias se sitúen en valores normales es del 35%, mientras que la opción de un trimestre más seco queda en el 25%. Aemet subraya que, en el caso de la lluvia, las incertidumbres son muy altas.
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