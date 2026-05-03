La Aemet advierte de la llegada de un trimestre más cálido de lo normal en Ibiza

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el trimestre formado por mayo, junio y julio sea más cálido de lo normal en Ibiza y en el conjunto de Baleares. Según la predicción estacional difundida por la Aemet, las áreas cantábrica y mediterránea de la Península, junto con el archipiélago balear, presentan un 60% de probabilidad de registrar temperaturas superiores a los valores habituales para esta época del año.

El pronóstico asigna a Baleares un 30% de probabilidad de que las temperaturas se mantengan dentro de la normalidad y solo un 10% de que el trimestre resulte más frío de lo normal. Aemet recuerda que, en este contexto, el término "normal" hace referencia a valores próximos al promedio del periodo climático 1991-2020.

Mapa de temperaturas. / Aemet

En el conjunto de la Península, la agencia estima una probabilidad del 50% de que el trimestre sea más cálido de lo normal en la mayor parte del territorio, frente a un 30% de probabilidad de temperaturas normales y un 20% de que sea más frío. En el caso de Baleares, sin embargo, la señal cálida es más marcada, con ese 60% de probabilidad de temperaturas superiores a la media.

Aemet advierte, no obstante, de que esta predicción se refiere al conjunto del trimestre y no implica que todos los días de mayo, junio y julio vayan a ser más calurosos de lo habitual. Durante este periodo analizado pueden producirse episodios más fríos o más cálidos de lo normal, aunque la tendencia general apunta a un trimestre con temperaturas por encima de la media en Ibiza y el resto del archipiélago.

Mapa de lluvias. / Aemet

Precipitaciones

En cuanto a las precipitaciones, la predicción estacional señala que en el nordeste y este peninsular y en ambos archipiélagos existe un 40% de probabilidad de que el trimestre sea más lluvioso de lo normal. La probabilidad de que las lluvias se sitúen en valores normales es del 35%, mientras que la opción de un trimestre más seco queda en el 25%. Aemet subraya que, en el caso de la lluvia, las incertidumbres son muy altas.