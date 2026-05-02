A la venta un ático en Ibiza con unas vistas de 360 grados "que quitan el aliento"

Un ático dúplex con vistas panorámicas de 360 grados sobre la ciudad de Ibiza, Dalt Vila, el puerto y la bahía de Talamanca ha salido a la venta en el portal inmobiliario Idealista por 1.630.000 euros. La vivienda se encuentra en la avenida de Bartomeu de Roselló, en la octava planta exterior de un edificio con ascensor. La propiedad la presenta como una vivienda "con carácter, historia y unas vistas que quitan el aliento", pensada tanto para residencia habitual como para "inversión de lujo". El anuncio subraya también su ubicación, a pocos minutos de la playa de Talamanca y del centro de Ibiza, "con restaurantes, servicios y el ambiente urbano de la capital de la isla a escasa distancia".

El inmueble, anunciado como un "exclusivo penthouse dúplex", cuenta con 250 metros cuadrados construidos —232 útiles—, cinco habitaciones, cuatro baños y plaza de garaje incluida en el precio. El anuncio destaca especialmente su terraza panorámica y sus balcones, "desde los que se pueden contemplar algunas de las vistas más reconocibles de la ciudad de Ibiza".

Una de las estancias con vistas a Dalt Vila. / Idealista

Según la descripción publicada por la inmobiliaria, el gran atractivo de la propiedad es una terraza con vistas de 360 grados a la bahía de Talamanca, la zona de los puertos deportivos, la catedral de Ibiza, Dalt Vila y el casco histórico. "Una panorámica que permite ver tanto amaneceres como atardeceres desde una de las zonas más céntricas de la ciudad", añaden.

Terraza. / Idealista

Distribución de la vivienda

La vivienda se distribuye en dos plantas conectadas por una escalera interior. En la planta superior se ubican cuatro habitaciones amplias y luminosas, dos baños completos y un despacho con biblioteca. La planta inferior dispone de un salón con chimenea, comedor independiente, cocina equipada, lavadero y una vivienda independiente, que el anuncio plantea como "espacio para invitados, uso privado o incluso alquiler".

El ático, construido en 1980 y "en buen estado de conservación", cuenta además con armarios empotrados, orientación sur y plaza de aparcamiento incluida. No dispone de calefacción, según la ficha del portal inmobiliario. Pese a ser habitable, es recomendable una reforma a tenor de las imágenes de algunas estancias, como la cocina.