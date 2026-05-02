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Tres años de cárcel por pilotar una patera desde Argelia hasta Ibiza

La Audiencia Provincial considera probado el «grave peligro» al que expuso a 15 personas el patrón de la embarcación

Patera en la costa de Formentera.

Patera en la costa de Formentera. / D.I.

Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

Ibiza

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a un ciudadano argelino a tres años de cárcel por pilotar una patera que llegó a Formentera el 20 de mayo de 2025. La sentencia, dictada tras la conformidad del acusado, considera probado que la travesía puso en «grave peligro» a los ocupantes, entre ellos dos menores.

La embarcación llegó a la isla pitiusa sobre las 22 horas, después de haber salido ese mismo día de la localidad argelina de Cheraga. La resolución judicial considera probado que el condenado iba a los mandos de la patera y había pactado el trayecto con los otros 15 ocupantes a cambio de 8.000 euros por persona. Todos los tripulantes eran de origen argelino y carecían de documentación legal para entrar en España.

El tribunal subraya además la peligrosidad del viaje y da por acreditado que, por las condiciones de la embarcación, el número de ocupantes, las horas elegidas para realizar la travesía, la falta de elementos de seguridad y salvamento y la ausencia de formación del acusado para gobernar la nave en alta mar, el trayecto fue de máximo riesgo para las personas que iban a bordo.

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La sentencia también hace constar que el acusado, mediante esa travesía, procuró su propio traslado a Ibiza, huyendo de las duras condiciones de vida y de la pobreza que padecía en su país de origen.

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