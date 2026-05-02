Santa Eulària retirará 70 camiones de arena de la desembocadura del río para recuperar sus playas

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha iniciado esta semana los trabajos de retirada de la arena acumulada en la desembocadura del río, una actuación con la que se prevé extraer aproximadamente 70 camiones de material para redistribuirlo en la zona de la orilla y reconstruir el perfil del litoral.

La intervención, según informa el Consistorio, tiene como objetivo principal eliminar los depósitos de arena que se acumulan en el interior del río por la acción del viento y la dinámica de las corrientes, donde forman un tapón natural. Esta situación dificulta el intercambio de agua con el mar y puede generar problemas de anoxia (falta de oxígeno) en la zona, con afección a la calidad del agua. Además, la acumulación provoca la pérdida de arena en la playa y favorece su retroceso hacia el interior.

Maquinaria pesada en las labores de limpieza de la desembocadura del río. / A.S.E.

Los trabajos consisten en la extracción de la arena acumulada y su posterior redistribución en la orilla. De este modo, el Ayuntamiento señala que se aprovecha este material para reconstruir el perfil del litoral, combinándolo con la berma (acumulación natural de hojas muertas) de posidonia y "reproduciendo un proceso natural de formación de playa, especialmente en las áreas afectadas por los temporales". Una vez finalizado el proceso de nivelado, se procede al cribado de la arena.

Intervención periódica

La actuación forma parte de una "intervención periódica incluida en el contrato de recogida de residuos, limpieza de playas y limpieza viaria del municipio". Este año, las tareas presentan una mayor complejidad, ya que la acumulación de arena "ha avanzado más hacia el interior de lo habitual hasta alcanzar la pasarela de Puig d'en Fita". Esta circunstancia ha obligado a extremar las precauciones en una zona por la que discurren infraestructuras del sistema de saneamiento debidamente protegidas.

El Ayuntamiento explica que los trabajos en este punto del río se han iniciado una vez finalizados los eventos deportivos celebrados en las últimas semanas en el municipio. Con ello, pretende "minimizar las molestias que se puedan originar y ejecutar la intervención lo más cerca posible del inicio de la temporada, para evitar actuar durante los meses de mayor afluencia".

El operativo cuenta con maquinaria especializada, como una excavadora giratoria de cadenas, un camión de cuatro ejes y una retroexcavadora encargada de extender y nivelar la arena. También interviene un equipo formado por dos maquinistas y un conductor.