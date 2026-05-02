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Noche de música "lúdica y reivindicativa": Ibiza celebra un evento benéfico para Gaza

El concierto benéfico Rock Jam por Palestina recauda 1.800 euros para proyectos humanitarios en Gaza y acoge a 150 asistentes

Fotos del evento solidario Rock Jam por Palestina en la sala Summun.

Fotos del evento solidario Rock Jam por Palestina en la sala Summun. / Olivia Zanetta Soria

Redacción Ibiza

Ibiza

Alrededor de medio centenar de músicos del underground ibicenco se reunieron este jueves en la sala Summun de Cala de Bou para celebrar la segunda edición de Rock Jam por Palestina, "un evento solidario en apoyo al pueblo palestino", según explican sus organizadores. La noche reunió a alrededor de 150 asistentes que donaron un total de 1.800 euros para la ONG Inca Mallorca Solidària, que propone diferentes proyectos solidarios, concretamente en Gaza, mediante una escuela para alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria.

Voluntarias de la ONG, presentes en el evento, explicaron que "cada euro recaudado va directo a nuestra escuela en Gaza, un refugio de esperanza, y vuestro esfuerzo se traduce en educación, material escolar, intervención psicosocial para ayudar a gestionar el trauma de la guerra y alimento en un entorno seguro donde puedan volver a ser niños y niñas y para que no pierdan su futuro". También agradecieron la presencia de músicos, público y voluntarios demostrando que "el rock es resistencia y que Palestina no está sola".

Músicos solidarios durante la Rock Jam por Palestina en la sala Summun.

Músicos solidarios durante la Rock Jam por Palestina en la sala Summun. / Olivia Zanetta Soria

Noche "lúdica y reivindicativa"

En el evento, músicos de diferentes bandas de rock, punk y metal de la isla interpretaron versiones de temas conocidos "por todo el público, mezclando voces y uniendo esfuerzos para recaudar fondos y alzar su voz en contra del genocidio en Gaza", aseveran. La noche, expresan, "transcurrió de forma lúdica y reivindicativa". Desde la Plataforma de solidaridad con el pueblo palestino de Ibiza se hizo un llamamiento a seguir movilizando a la ciudadanía con eventos similares y se puso el foco en la denuncia de la detención de los integrantes, una de ellas de Ibiza, de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales y la intervención de 20 de sus embarcaciones.

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"Los músicos de Ibiza demuestran una vez más que la música es un arma poderosa contra la injusticia, y el público responde con entusiasmo y compromiso", expresan desde la organización, que agradeció a todos los músicos participantes, los voluntarios y al público su "acogida" y su "respuesta solidaria" y animan a la ciudadanía a seguir participando en "actos de denuncia del genocidio, ahora más que nunca con el foco mediático tan alejado de la catastrófica situación en Gaza".

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