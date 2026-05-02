El padre de Dj Godzi asegura que su hijo "fue torturado con una agresividad insólita" por la Guardia Civil antes de morir en Ibiza

El diario italiano La Stampa ha publicado una información sobre la muerte en Ibiza de Michele Noschese, conocido como dj Godzi, napolitano de 36 años fallecido el pasado 19 de julio. La Fiscalía de Roma ha abierto una investigación sobre el caso. Según recoge el periódico italiano, la pericial del médico forense designado por la familia, Raffaele Zinno, concluye que Noschese "fue obligado a arrodillarse, inmovilizado y sometido a presión sobre la espalda". Esa posición, según el informe citado por La Stampa, habría afectado a su respiración hasta provocar una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda que le habría causado la muerte.

El examen autópsico, añade la información, también habría evidenciado un cuadro de "politraumatismo difuso", compatible con una "dinámica de violencia física reiterada", siempre según las conclusiones de la pericial familiar.

La reconstrucción de los hechos

De acuerdo con la reconstrucción publicada por La Stampa, Michele Noschese se encontraba en su casa la mañana del 19 de julio cuando se produjo la irrupción de la Guardia Civil, avisada por los vecinos debido a la música a alto volumen que el hombre tenía en su vivienda.

Las autoridades españolas sostienen que el joven murió por una parada cardiaca vinculada al consumo de sustancias estupefacientes. Pero esta versión no ha convencido a la familia, que siempre ha defendido la hipótesis de una muerte violenta.

La pericial ha llevado al equipo de abogados de la familia Noschese -el penalista napolitano Vanni Cerino, junto a los letrados Sammarco y D’Urso- a plantear ante los fiscales de Roma la hipótesis de un delito de tortura por parte de los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en la vivienda. "Un delito introducido después del caso de Stefano Cucchi. Estamos seguros de que el chico sufrió violencia", explican los abogados, según recoge el diario italiano.

El testimonio del padre

El padre del dj, Giuseppe Noschese, ha declarado, en palabras recogidas por La Stampa, que la autopsia encargada "comprueba las sospechas iniciales" y sostiene que su hijo "fue torturado con una agresividad insólita, diría que típica de metodologías militares". "Me duele como padre usar la palabra tortura, más aún si pienso que quien la sufrió fue mi hijo. Pero de eso se trata", afirma Giuseppe Noschese.

El padre sostiene que, según la exploración forense, los agentes se habrían "ensañado con una persona boca abajo en un sofá, con una rodilla presionando sobre el tórax". También asegura que su hijo habría sido inmovilizado "con técnicas de cuerpos especiales" y que habría recibido un golpe en la garganta que le provocó la rotura del hueso hioides. "La paradoja de esta historia es que Michele no tenía nada que ver. Quienes escuchaban la música a un volumen algo más alto eran sus amigos, que estaban en la planta de abajo", afirma el padre.

Según La Stampa, la Fiscalía de Roma escuchará en los próximos días al amigo que estaba en la casa con el dj aquella noche y que habría relatado las violencias sufridas por la víctima.