Un operario forestal denuncia el elevado consumo de agua en jardines de lujo en Ibiza: "Hay casas que pueden llegar a recibir 20 camiones de agua al día”

Un operario forestal y guía de kayak en Ibiza que trabaja como jardinero también en villas de lujo de la isla ha denunciado en redes sociales el elevado consumo de agua que, según asegura, se produce en algunas viviendas de lujo de la isla para mantener jardines con vegetación exótica, césped y especies que no son propias del paisaje ibicenco.

En un vídeo publicado en Instagram, este profesional critica que en los últimos años, muchas propiedades adquiridas por personas con alto poder adquisitivo han apostado por ajardinamientos "que parecen Indonesia" en lugar de adaptarse a la vegetación mediterránea de Ibiza. A su juicio, este modelo resulta incompatible con la realidad hídrica de la isla.

"El agua de Ibiza no es un lujo privado", advierte en la publicación, en la que reclama un mayor control sobre el consumo de agua en fincas, villas y establecimientos que mantienen grandes superficies verdes durante los meses de verano.

El operario asegura que trabaja habitualmente en casas de alto nivel y que ha visto cómo algunas propiedades destinan grandes cantidades de agua al riego de jardines no adaptados al clima local. También afirma que en determinados casos, se recurre a camiones cuba de forma diaria para abastecer estas viviendas durante la temporada estival.

Según su denuncia, hay casas que pueden llegar a recibir "20 camiones de agua al día", con cubas de entre 12.000 y 16.000 litros. Y sostiene que el problema no se resuelve únicamente encareciendo el precio del agua, sino limitando determinados usos y promoviendo jardines adaptados al entorno de Ibiza.

Controles más estrictos

En su mensaje, reclama a las administraciones que actúen y que se establezcan controles más estrictos sobre la venta y el transporte de agua mediante camiones cuba, así como sobre el consumo en viviendas conectadas a la red. "No existe control de la venta de camiones de agua en la isla", lamenta. "Se debería controlar el consumo de agua", insiste.

El autor del vídeo también cuestiona la plantación de césped y especies de elevado consumo hídrico en una isla donde el agua es un recurso escaso y los acuíferos sufren una fuerte presión, especialmente en verano. En esta línea, los plenos de los ayuntamientos de la isla han debatido esta semana sobre este bien preciado, bien sobre la regulación del llenado de las piscinas en Sant Antoni o sobre el riego de barrios de Vila con agua subterránea que antes se perdía.

Cabe recordar que, pese a las abundantes lluvias en el inicio del año, Ibiza registró en marzo un descenso en sus reservas hídricas, que bajaron del 62% en febrero al 58%. El agua nunca sobra en la isla.