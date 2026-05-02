La rapidez con la que la Guardia Civil ha detenido al primer sospechoso de participar en el asesinato del pizzero italiano Francesco Sessa, de 35 años y residente en la isla en la última década. Fue apuñalado en el tórax la tarde del pasado miércoles en plena calle, en Platja d’en Bossa. El detenido también es de nacionalidad italiana y tiene 45 años.

Llama la atención

Que el Ayuntamiento de Sant Antoni esté todavía elaborando la ordenanza que debe regular el funcionamiento de las piscinas en su municipio, sobre todo después de que tres hoteles dejaran hace unas semanas doce horas sin suministro a decenas de vecinos de Caló des Moro mientras llenaban sus piscinas con agua de la red general. Es un bien escaso en una isla amenazada por la sequía.

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La absoluta impunidad con la que, una y otra vez, actúa el gobierno de Israel que preside Benjamin Netanyahu, denunciado ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra. Su Ejército ha vuelto a interceptar, en aguas europeas y sin explicación, embarcaciones de la Global Sumud Flotilla. Entre los retenidos se encuentran decenas de españoles, una de ellas ibicenca.