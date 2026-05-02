En libertad el patrón de una patera que sorprendió a los vecinos en una playa de Ibiza

Un tranquilo sábado invernal en Cala de Sant Vicent se transformó de repente en un inesperado escenario del fenómeno migratorio rumbo a Ibiza. A las 16.30 horas de la tarde del 25 de enero del año pasado, una patera apareció en el horizonte y se fue acercando hasta alcanzar la orilla. A bordo iban 20 personas de origen magrebí que buscaban una vida mejor en España, entre ellos el patrón, que fue detenido y ahora, un año más tarde, ha quedado en libertad.

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a dos años de prisión a este patrón que pilotó la patera desde Argelia hasta Cala de Sant Vicent, en una travesía que, según la sentencia, puso en "grave peligro" la vida de los ocupantes por las condiciones de la embarcación, la falta de medios de seguridad y el número de personas a bordo. Sin embargo, la pena queda suspendida durante tres años, con la condición de que no delinca y de que no resida ni acuda al archipiélago balear durante cinco años. Así ha quedado establecido en el acuerdo de conformidad firmado entre las partes.

La sentencia declara probado que el condenado, nacido en Argelia, sin antecedentes penales, en situación irregular en España y en prisión provisional desde el 27 de enero de ese año, se encontraba ese 25 de enero de 2025 "a los mandos de una embarcación tipo patera" de cinco metros de eslora, de color blanco con una línea verde en los laterales y equipada con un motor Suzuki de 115 caballos. "El acusado se procuró su propio traslado al continente europeo con el patronaje de la embarcación a fin de mejorar sus condiciones de vida", agrega respecto al condenado.

Encuentro con los vecinos

La embarcación zarpó de la costa argelina y llegó a aguas territoriales españolas sin autorización hasta alcanzar la Cala de Sant Vicent. El tribunal señala que el viaje había sido organizado por personas no identificadas "en connivencia con el acusado y el tercero referido" y recoge que, debido a "las condiciones de la embarcación, el número de ocupantes, siendo estos 20, las horas de travesía y la falta de elementos de seguridad y salvamento, radioeléctricos y contraincendios", así como por la falta de formación del acusado para gobernar una embarcación de esas características en alta mar, la travesía "supuso un grave peligro para la vida de los pasajeros".

La patera tocó tierra en Cala de San Vicent, donde los 20 migrantes fueron localizados por agentes de la Guardia Civil. Los momentos posteriores al desembarco fueron grabados por vecinos con sus teléfonos móviles. En aquellas imágenes, se veía a los ocupantes de la patera deambular por la arena tras la travesía y encender después una bengala. También llamaba la atención que no intentaran pasar desapercibidos ni abandonar rápidamente la zona, sino que caminaran con tranquilidad por la playa hasta que los agentes se hicieron cargo de ellos.