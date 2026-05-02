OFERTA DÍA DE LA MADRE
El álbum
Una historia por descubrir
Este cartel que anuncia la recuperación de un conejo apareció hace algunos días en la obra de un edificio del paseo s’Alamera de Santa Eulària. A pesar de la buena noticia, no deja de ser un letrero desconcertante. ¿A qué se referirá con su ‘razón aquí’? ¿Algún albañil estuvo custodiando al animal de compañía?
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