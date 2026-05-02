Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apuñalado en IbizaEclipse en IbizaPlayas sin sombrillasApuñalado en IbizaPlanes del fin de semana
instagramlinkedin

El álbum

Una historia por descubrir

Una historia por descubrir | D.I.

Una historia por descubrir | D.I.

Redacción Ibiza

Este cartel que anuncia la recuperación de un conejo apareció hace algunos días en la obra de un edificio del paseo s’Alamera de Santa Eulària. A pesar de la buena noticia, no deja de ser un letrero desconcertante. ¿A qué se referirá con su ‘razón aquí’? ¿Algún albañil estuvo custodiando al animal de compañía?

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents