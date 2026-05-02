Una historia por descubrir

Este cartel que anuncia la recuperación de un conejo apareció hace algunos días en la obra de un edificio del paseo s’Alamera de Santa Eulària. A pesar de la buena noticia, no deja de ser un letrero desconcertante. ¿A qué se referirá con su ‘razón aquí’? ¿Algún albañil estuvo custodiando al animal de compañía?