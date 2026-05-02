La jueza decreta el ingreso en prisión para el detenido por el apuñalamiento mortal en Ibiza

La jueza de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ibiza ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por el apuñalamiento mortal sucedido del pasado miércoles en Ibiza, en una calle de Platja d'en Bossa, a plena luz del día.

La víctima es Francesco Sessa, un italiano de 35 años que llevaba una década viviendo en Eivissa, donde estaba plenamente arraigado y trabajaba en una céntricta pizzería de la ciudad.