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La familia crece en el Parque de la Paz de Ibiza

Una quincena de patitos hace las delicias de los más pequeños

Una nueva anidada de patos en el Parque de la Paz de Ibiza.

Una nueva anidada de patos en el Parque de la Paz de Ibiza.

César Navarro Adame

Redacción Digital

Ibiza

Una nueva nidada de patos ha llenado de curiosos estos días el Parque de la Paz de Ibiza. Hace unos años que alguien dejó al primero de estos animales en este espacio verde de la ciudad, y desde entonces su número no ha dejado de crecer.

La nidada, de al parecer una quincena de patitos (resulta difícil contarlos porque algunos se aventuran incluso al borde de la acera que linda con la avenida de Isidor Macabich, provocando el pánico de más de una y uno), disfruta del entorno y de la atención sobre todo de los más pequeños. Alguno incluso estuvo a punto de llevarse alguno a casa, pero el sentido común de su madre lo impidió. "Imagínate lo triste que estaría lejos de su mamá". Un argumento imposible de rebatir, imbatible para hacer entender a un menor la importancia de respetar a cualquier animal y a cualquier cría.

En febrero del año pasado, varios ejemplares adultos se aventuraron hasta el final de la avenida y amenazaron con cruzar el primer cinturón de ronda. El denso tráfico les disuadió y evitó que provocaran un accidente.

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Y en octubre de 2024 se registró otra nidada, entonces de apenas una decena. El invierno anterior, el Ayuntamiento de Ibiza les habilitó una caseta, con paja en el suelo, como refugio.

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