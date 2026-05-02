Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MigraciónVivienda en IbizaCaos en el juzgadoRegistro únicoAutovía aeropuerto
instagramlinkedin

Cala Tarida

La esencia de Ibiza en el restaurante Ca’s Milà

La esencia de Ibiza en el restaurante Ca’s Milà | CA’S MILÀ

La esencia de Ibiza en el restaurante Ca’s Milà | CA’S MILÀ

Redacción Ibiza

En la bonita playa de Cala Tarida se encuentra un restaurante que habla el idioma de la gastronomía ibicenca: Ca’s Milà. Pescados, arroces, calderetas y un sinfín de delicias se sirven a la mesa para disfrutar en buena compañía de un auténtico festín de sabores. El restaurante cuenta con amplias terrazas y salones interiores, perfectos también para celebraciones. Reservas: 971 80 61 93.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece a los 56 años Josefa Ferrer Juan, Pepi, dueña de las jugueterías Al·lots de Ibiza
  2. Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal en Ibiza
  3. La Justicia avala el cierre de uno de los pocos chiringuitos de toda la vida que quedan en Ibiza
  4. Muere un hombre apuñalado en Platja d'en Bossa
  5. Francesco Sessa, el italiano asesinado en Platja d’en Bossa que trabajaba como pizzero en Ibiza
  6. Policía y Guardia Civil buscan al apuñalador de un italiano en Ibiza, que ha huido de la escena del crimen
  7. Herido muy grave un motorista de 25 años tras sufrir un accidente en Ibiza
  8. Cazadas 85 personas tirando la basura fuera de horas o de los contenedores en Ibiza: 40.000 euros en multas en Sant Josep

Alba Miguélez, mejor cantante de karaoke de Ibiza en el 'III Festival de la canción': "Mi madre siempre dice que aprendí antes a cantar que a hablar”

Alba Miguélez, mejor cantante de karaoke de Ibiza en el 'III Festival de la canción': "Mi madre siempre dice que aprendí antes a cantar que a hablar”

Atención, vecinos de la Marina: Estas son todas las restricciones de tráfico y aparcamiento en Dalt Vila, la Marina y sa Penya por la Ibiza Medieval

Atención, vecinos de la Marina: Estas son todas las restricciones de tráfico y aparcamiento en Dalt Vila, la Marina y sa Penya por la Ibiza Medieval

La lluvia amenaza la Ibiza Medieval

La lluvia amenaza la Ibiza Medieval

El incivismo con la basura en Ibiza, al descubierto por una cámara de la Policía Local

El incivismo con la basura en Ibiza, al descubierto por una cámara de la Policía Local

Gilby Clarke, leyenda de Guns n’ Roses, antes del festival Contrast Ibiza: "Estoy deseando aterrizar en la isla, me han dicho que su puesta de sol es la mejor del Mediterráneo"

Gilby Clarke, leyenda de Guns n’ Roses, antes del festival Contrast Ibiza: "Estoy deseando aterrizar en la isla, me han dicho que su puesta de sol es la mejor del Mediterráneo"

Casi mil pacientes de Ibiza y Formentera trasladados a otros hospitales por cuestiones de salud

Casi mil pacientes de Ibiza y Formentera trasladados a otros hospitales por cuestiones de salud

El Consell de Ibiza habría pagado a EdaTV, vinculada a Vito Quiles, más de 30.000 euros, denuncia el PSOE

Cuenta atrás para la Ibiza Medieval: esto es todo lo que se sabe hasta la fecha

Cuenta atrás para la Ibiza Medieval: esto es todo lo que se sabe hasta la fecha
Tracking Pixel Contents