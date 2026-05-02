A disposición judicial el detenido por el apuñalamiento mortal en Ibiza

El presunto autor del apuñalamiento mortal que el pasado miércoles acabó con la vida de un hombre en Platja d’en Bossa pasa este sábado a primera hora a disposición judicial.

El hombre, de nacionalidad italiana y 45 años de edad, se encuentra bajo custodia desde el mismo miércoles por la noche, cuando fue detenido por agentes de la Benemérita unas cinco horas después del suceso.

Por el momento, la Guardia Civil, que está investigando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, no ha dado más detalles del ataque mortal que se registró a plena luz del día en el límite entre los municipios de Ibiza y Sant Josep. Así, sigue siendo una incógnita el móvil que llevó al presunto asesino a atacar a su compatriota.

Residente en Ibiza

El fallecido fue identificado como Francesco Sessa, trabajador de una pizzería situada en el centro de Vila que llevaba alrededor de una década viviendo en la isla. Nació en Pagani, una ciudad sureña de unos 35.000 habitantes y situada a tan solo 45 kilómetros de Avelino, de donde era natural su presunto ejecutor, aunque por ahora no se sabe si se conocían previamente.

Los hechos ocurrieron a las 16.30 horas de la tarde en la calle Alzines, frente al local de la asociación de vecinos y el bar El Campito, actualmente cerrado tras finalizar la concesión. La víctima, que presentaba una puñalada en el torso, se desplomó en plena calle.

Según testigos presenciales, una mujer que acababa de aparcar en la zona fue quien se encontró con el hombre ensangrentado. Estaba dentro de su vehículo mirando el móvil cuando escuchó un golpe en la parte trasera del coche. Al salir, vio a Francesco sujetándose el torso con las manos antes de caer al suelo. La mujer, muy nerviosa, consiguió avisar al 112.

Los trabajos de reanimación realizados por los sanitarios desplazados hasta el lugar se prolongaron durante alrededor de una hora, pero finalmente solo pudieron certificar el fallecimiento. Al día siguiente del suceso, el punto donde Francesco murió amaneció con un pequeño homenaje de sus amigos en forma de flores y velas.