La demora media en las consultas médicas de Ibiza y Formentera cae casi un 80% en tres años

El Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef) ha registrado en abril una demora media de 3,4 días en las consultas médicas de Atención Primaria, un 76% menos que los 14,16 días contabilizados en junio de 2023, "al finalizar la legislatura pasada", detalla. En las consultas presenciales con el médico de Atención Familiar y Comunitaria, la sanidad pública en las Pitiusas alcanza los 4,3 días de demora media, frente a los 20,66 días de junio de hace tres años, una cifra casi un 80% inferior. En cuanto a las consultas telefónicas, la reducción es del 70,7%. La demora media ha pasado de 7,45 días en junio de 2023 a 2,18 días en abril de 2026, añaden desde Asif.

El Área de Salud indica en una nota que que la demora media de las consultas del pediatra también ha experimentado "una profunda bajada" si se comparan los datos de junio de 2023 con los actuales, en este caso de casi un 80%. Así, la demora para el pediatra era de 9,67 días de media en junio de 2023 y en abril de 2026 se sitúa en 1,95 días, lo que supone una reducción del 79,8%. Por tipo de consulta, las presenciales con el pediatra se han reducido un 74,5% y han pasado de 8,7 días de media en junio de 2023 a los 1,95 días actuales. Por otra parte, las consultas telefónicas han bajado un 87,8% y, tras registrar 11,33 días hace casi tres años, han pasado a una demora media de 1,38 días.

Cantidad de consultas

La gerencia de la sanidad pública pitiusa explica que ha contabilizado en los cuatro primeros meses de este año un total de 336.962 consultas en Atención Primaria, sumando las realizadas por médicos de familia, pediatras y enfermeras. En Medicina Familiar y Comunitaria, se han realizado hasta la fecha 183.502 consultas. Los pediatras, por su parte, han atendido en el transcurso de este año 22.938 consultas y las enfermeras de Atención Primaria han registrado en estos casi cuatro primeros meses de 2026 un total de 130.522 consultas realizadas.

La directora médica de Atención Primaria del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Judith Frías, afirma: "Valoramos los datos de actividad y la respuesta tanto en tiempos como en calidad asistencial de los equipos de Atención Primaria, siempre enfocados en el margen de mejora que nos queda por alcanzar. Y en ello tenemos depositado nuestro esfuerzo y recursos".