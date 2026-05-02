Joan Sillero, Associació de Voluntaris d'Eivissa: "En ses Variades hay todos los residuos que te puedas imaginar y más"

Los colaboradores de la Associació de Voluntaris d'Eivissa terminan de recoger los últimos residuos después de una ajetreada mañana de trabajo en ses Variades. Ataviados con guantes gruesos y con pinzas para no tener que agacharse, han 'cosechado' palets, algunos entramados ligeros de metal, planchas de madera e incluso el morro de un vehículo. Además, han rellenado varias bolsas de plástico con la basura que han encontrado. El presidente de la entidad, Joan Sillero, resume la idea que les pasa por la cabeza a todos los voluntarios: "En ses Variades hay todos los residuos que te puedas imaginar y más".

Sillero explica que hay "un abandono total en toda la zona, desde la parte superior hasta el aparcamiento". Añade que la asociación acude "un par de veces cada año" a limpiar el lugar de basura y que en esta ocasión han recogido "plásticos; botellas de los botellones; restos de coche, porque hay motores de coche y muebles". "Hay de todo y hay más basura que otras veces", insiste.

También detalla que se han desplazado hasta ses Variades 20 personas de la Associació de Voluntaris d'Eivissa y que les acompañan "cinco o seis" colaboradores más que se han presentado por libre. Esta iniciativa forma parte de una jornada de limpieza abierta a toda la población organizada por la Vuelta Ibiza MTB Siroko by Shimano en colaboración con el Ayuntamiento de Sant Antoni.

Otra colaboradora recoge trozos de cartón / Miguel González

Más basura que en sa Talaia

Otra zona en la que se han centrado los esfuerzos es sa Talaia de Sant Antoni, donde hay otro grupo destacado. Sillero reflexiona que en la montaña "no va tanta gente a dejar" basura y que se han acabado por recoger más residuos en ses Variades. "Como la gente va con el coche, abre la puerta y lo tira lo que tiene dentro: es tremendo", expone indignado. También señala una cuestión administrativa: "Esto es una zona privada y el Ayuntamiento no puede multar. Entonces la gente lo deja todo tirado y todo abandonado con más alegría".

Sin embargo, apunta que el Consistorio se implica en el asunto hasta donde le es posible, ya que facilita "bolsas y guantes" a los voluntarios. Además, indica que acudirá "un camión a recoger todo" lo que los colaboradores han amontonado en el lugar de recogida, "que no es poco".

Por otra parte, el Ayuntamiento señala en un comunicado que ha ofrecido un desayuno para los voluntarios en el Hotel Florencio antes de comenzar la limpieza y que también está previsto un picoteo en el Café Ohio para después. Sillero corrobora este servicio del Consistorio.