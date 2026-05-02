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Balance de la Policía Nacional de las aperturas de las discotecas de Ibiza: tres detenidos y 81 actas por drogas

Los agentes destaca en su comunicado "la importancia de este tipo de dispositivos para asegurar un entorno de ocio seguro"

Parte de la droga intervenida a tres camellos durante los 'openings' de las discotecas de Ibiza.

Parte de la droga intervenida a tres camellos durante los 'openings' de las discotecas de Ibiza. / Policía Nacional

César Navarro Adame

César Navarro Adame

Ibiza

La apertura de las discotecas representa para gran parte del sector turístico de Ibiza el inicio de una nueva temporada. Pero no sólo se activan los negocios legales, también los ilegales, sobre todo los relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes y los servicios complementarios de todo tipo que se encuentran al margen de la legalidad.

En este contexto, desde la Policía Nacional de Ibiza informan de la detención de tres personas como presuntas autoras de delitos contra la salud pública durante un dispositivo especial desplegado por la comisaría "con motivo de las aperturas de diversas discotecas en la isla, durante el fin de semana del 24 al 26 de abril de 2026".

Seguridad y prevención de delitos

El operativo tenía como objetivo principal, indican en un comunicado de prensa, "garantizar la seguridad ciudadana y prevenir la comisión de delitos relacionados con la salud pública". Durante el desarrollo de este dispositivo especial, los agentes del Grupo Operativo de Respuesta realizaron "controles selectivos en zonas de gran afluencia, así como inspecciones preventivas dirigidas a detectar la tenencia y el tráfico de sustancias estupefacientes en los locales nocturnos".

Parte de la droga intervenida a tres camellos durante la apertura de las discotecas de Ibiza.

Parte de la droga intervenida a tres camellos durante la apertura de las discotecas de Ibiza. / Policía Nacional

Las actuaciones fueron coordinadas para "asegurar un entorno seguro durante las celebraciones estivales". Y fruto de estas diligencias policiales, "además de las tres detenciones, los agentes levantaron un total de 81 actas por tenencia de sustancias estupefacientes en aplicación de la normativa vigente".

La Policía Nacional destaca en su comunicado "la importancia de este tipo de dispositivos para asegurar un entorno de ocio seguro" y reitera "su compromiso continuo con la protección de la ciudadanía y la lucha contra el tráfico y consumo de drogas en la isla". Estas actuaciones se enmarcan dentro del plan de prevención establecido para la temporada estival, en la que se incrementa notablemente la afluencia de visitantes en Ibiza.

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La Policía Nacional, "mantiene desplegados los medios necesarios para garantizar una vigilancia reforzada durante los períodos de mayor afluencia turística". En la nota no se indican detalles de los detenidos (nacionalidad, edad, si tienen antecedentes) ni de las sustancias que les fueron intervenidas, aunque sí dos fotografías con las dosis que tenían preparada para la venta.

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