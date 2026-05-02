Alerta amarilla por tormenta eléctrica: esta es la predicción del tiempo en Ibiza y Formentera
Las Pitiusas se preparan para un fin de semana de inestabilidad con cielos nubosos y probabilidad de tormentas, especialmente durante la madrugada y mañana del domingo
Las Pitiusas afrontan un fin de semana inestable, con cielos nubosos, chubascos intermitentes y probabilidad de tormentas tanto en Ibiza como en Formentera. La situación será más complicada a partir de esta tarde y durante buena parte de la jornada del domingo, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que ha activado una alerta amarilla para estos días.
Para este sábado, aunque ha amanecido muy nuboso, la inestabilidad irá aumentando con el paso de las horas. Ya entrada la tarde, se prevén lluvias y chubascos acompañados de tormenta, localmente fuertes en algunos puntos de las islas.
El domingo, la jornada más inestable
La inestabilidad continuará este domingo con cielos parcialmente nubosos y chubascos tormentosos, sobre todo durante la madrugada y la mañana. Será el tramo con mayor probabilidad de tormenta eléctrica en las Pitiusas.
Según la previsión, durante la madrugada y la mañana del domingo la probabilidad de tormenta será elevada, con valores que pueden situarse entre el 70% y el 80%. Por la tarde, el riesgo seguirá siendo alto, aunque bajará ligeramente a medida que avance el día.
Las temperaturas no registrarán grandes cambios. Las máximas se situarán alrededor de los 19 o 20 grados, mientras que las mínimas se mantendrán cerca de los 16 grados. La humedad y el viento pueden dejar una sensación térmica algo más fresca.
El viento seguirá soplando del sureste y podría alcanzar rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas expuestas. En el mar no se esperan avisos importantes, aunque la visibilidad podría verse reducida durante los aguaceros.
Por este motivo, se recomienda tener precaución en actividades al aire libre, especialmente durante esta tarde y la mañana del domingo. La recomendación es aún más importante para quienes tengan previsto salir a navegar o realizar actividades en zonas expuestas.
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