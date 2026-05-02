Aiyanna Ibiza: Alta cocina y mar turquesa para vivir el plan más irresistible en Cala Nova

En la increíble Cala Nova, una playa de aguas turquesa en Ibiza rodeada de naturaleza, Aiyanna Ibiza reabre sus puertas esta temporada reafirmando su posicionamiento como uno de los destinos gastronómicos más especiales del Mediterráneo. Un restaurante de playa en Ibiza donde la alta cocina se vive frente al mar, en un entorno natural único.

Aiyanna Ibiza se ha consolidado como uno de los pocos —y prácticamente el único en su zona— restaurantes de fine dining de día junto al mar, ofreciendo una experiencia que va mucho más allá de la gastronomía. Aquí, el tiempo se adapta al ritmo del entorno: la luz del Mediterráneo, la calma del paisaje y una de las playas más auténticas y vírgenes de la isla: Cala Nova.

Una experiencia que evoluciona con tus planes en Ibiza

Las clases de yoga frente al mar se convierten en una experiencia única en Aiyanna Ibiza. / Tasya Menaker

La experiencia en Aiyanna Ibiza comienza por la mañana con práctica de yoga frente al mar, seguidas de un desayuno buffet nutritivo para quienes participan en la práctica, o un desayuno a la carta para aquellos que simplemente quieren empezar el día de forma pausada, en un entorno privilegiado.

Los desayunos son la mejor forma de empezar el día en Aiyanna Ibiza. / Aiyanna Ibiza

A lo largo del día, Aiyanna evoluciona hacia el almuerzo, donde la propuesta gastronómica cobra protagonismo con una cocina cuidada, creativa y basada en el producto.

Uno de los grandes atractivos de este restaurante de playa en Ibiza es precisamente su conexión directa con Cala Nova: tras la comida, los clientes pueden acceder a la playa, creando una experiencia fluida entre gastronomía y naturaleza.

Ubicación de Aiyanna Ibiza en Google Maps.

Cenas de alto nivel frente al mar en Ibiza

Es al caer la noche cuando Aiyanna Ibiza revela otra de sus grandes singularidades. En el norte de la isla, donde la oferta es mucho más limitada, Aiyanna se posiciona como uno de los pocos —y prácticamente el único— restaurante donde disfrutar de una cena de alto nivel junto al mar. “El norte de la isla tiene una energía muy especial, más auténtica y menos intervenida. Aiyanna encaja ahí de forma natural, pero aportando un nivel de gastronomía y servicio que no es habitual en esta zona. Esa combinación es lo que lo hace único", apunta Roberta Espósito, directora de Marketing de Aiyanna Ibiza.

Restaurante Aiyanna Ibiza Cala Nova / Tasya Menaker

Sin apenas construcciones alrededor, la experiencia en Aiyanna se vuelve casi íntima en especial durante la noche: el sonido del mar, la luz de la luna y las estrellas como único telón de fondo. "Hay algo muy especial en cenar aquí por la noche: el sonido del mar, la ausencia de ruido, la sensación de estar casi aislado. Es una experiencia muy pura, profundamente conectada con el entorno, que refleja la esencia de Aiyanna: una gastronomía cuidada y un servicio atento en un entorno natural único", remarca Roberta Espósito.

Coctelería para acompañar en las sobremesas de Aiyanna Ibiza. / Aiyanna Ibiza

Esta propuesta se completa con un alto estándar de servicio y una atención al detalle que refuerza el carácter de este restaurante de playa en Ibiza, donde cada elemento está pensado para ofrecer una experiencia cuidada, elegante y auténtica.

Un restaurante de playa en Ibiza que nace de la naturaleza

El espacio refleja esta misma filosofía. Su estética combina elementos rústicos y naturales con un enfoque sofisticado y contemporáneo, dando lugar a un ambiente relajado pero cuidado al detalle. Maderas, tejidos orgánicos y piezas artesanales conviven con una arquitectura abierta al paisaje, creando un entorno que se siente auténtico, cálido y elegante sin esfuerzo.

Una decoración natural y los coloridos parasoles, sello de identidad de Aiyanna Ibiza. / Tasya Menaker

Nueva carta y coctelería que equilibra creatividad, técnica y sensibilidad

Para esta nueva temporada, Aiyanna presenta además una renovada propuesta gastronómica y de coctelería, donde creatividad, técnica y sensibilidad se unen para ofrecer una experiencia culinaria alineada con la evolución del restaurante.

Técnica y sensibilidad se unen para elaborar cada plato en este restaurante de playa en Ibiza. / Aiyanna Ibiza

Más que un restaurante, Aiyanna se consolida como un lugar donde pasar el día —y la noche— en Ibiza, desconectar y reconectar con lo esencial, en uno de los enclaves más especiales de la isla.

Platos que elevan la experiencia culinaria al más alto nivel. / Aiyanna Ibiza

“Aiyanna nace de la idea de ofrecer algo que es difícil de encontrar en la isla: una experiencia de alta gastronomía que se pueda vivir de forma relajada, en contacto directo con la naturaleza y sin perder autenticidad. Queremos que el cliente sienta que puede pasar el día entero aquí, sin prisas, conectando con el lugar". Un plan perfecto del que disfrutar todos los días en Ibiza.