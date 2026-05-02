La Aemet advierte de lluvias y descenso de temperaturas en la semana de la feria Ibiza Medieval

La Feria Ibiza Medieval, que se celebrará del 7 al 10 de mayo en Dalt Vila, está pendiente de la evolución del tiempo en una semana que, según el avance de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se presenta con posibilidad de precipitaciones en amplias zonas del país.

La Aemet prevé que durante la semana del 4 al 10 de mayo puedan registrarse lluvias en diferentes puntos de España, acompañadas en algunos casos de tormenta y con posibilidad de que sean localmente fuertes. A principios de semana, las precipitaciones afectarán sobre todo a zonas del tercio norte peninsular, aunque a partir del jueves podrían extenderse al resto del territorio.

La agencia también apunta a un descenso de las temperaturas respecto a días previos, con valores en general inferiores a los normales para esta época del año en buena parte del norte y del tercio sur de la Península.

Incertidumbre e inestabilidad

En el caso de Ibiza, la celebración de la Feria Ibiza Medieval coincidirá precisamente con la segunda mitad de la semana, cuando la Aemet contempla la posibilidad de que la inestabilidad se extienda a más zonas del país. No obstante, el avance facilitado no concreta por ahora una previsión específica para la isla durante los días de la feria. El próximo jueves, día inaugural de la feria, hay previsión de lluvias con un 75% de probabilidad.

De cara a la semana siguiente, del 11 al 17 de mayo, la Aemet advierte de que la incertidumbre aumenta notablemente, aunque con la información actualmente disponible podría tratarse de una semana más fría y lluviosa de lo habitual en amplias zonas de la Península, salvo en el tercio oriental.