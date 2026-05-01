¿Has visto alguna vez el último rayo del día?, Ibiza te lo muestra

Es probable que en más de una ocasión al intentar disfrutar de un atardecer en Ibiza alguien te haya mencionado al famoso rayo verde, el último destello de luz antes de ponerse en el horizonte y que al parecer es el más especial, ya que no todo el mundo logra verlo. Pues bien, aunque muchos crean que esto se trata de una leyenda urbana, hay quien ha conseguido captarlo y, en esta ocasión, en Cala Molí.

El creador digital Roberto Meijide, en redes sociales Mr.Meijide, ha cazado ese resplandor esmeralda mientras grababa una puesta de sol. Un momento que dura tan poco que "parece casi una trampa de edición", asegura de forma irónica. En el vídeo se puede apreciar como justo cuando el sol termina de esconderse, aparece un pequeño destello verde sobre el mar, parecído a una aurora boreal.

El rayo verde existe, ¿a qué se debe?

Para muchos, este fenómeno puede sonar a leyenda o incluso a una escena propia de una película de cine. De hecho, el rayo verde ganó popularidad gracias a Piratas del Caribe, donde se menciona como una señal mágica vinculada al regreso de las almas desde el otro mundo. En la realidad, eso sí, no hay maldiciones ni barcos fantasma: hay ciencia.

Se trata de un fenómeno óptico que se produce por la refracción de la luz solar al atravesar la atmósfera, que actúa como una especie de prisma natural. Los colores se separan, el rojo desaparece antes y el verde es el último en dejarse ver antes de que la curva de la Tierra oculte por completo el sol.

El mejor momento para verlo

Eso sí, verlo no es nada fácil. Hace falta un horizonte marino muy limpio, buena visibilidad y una atmósfera óptima. Además, suele durar apenas uno o dos segundos, así que no basta con estar frente al atardecer, hay que mirar justo en el momento exacto y, si puedes, grabarlo para conservar ese momento único.

A la caza del rayo verde

Otro creador de contenido que popularizó este fenómeno es Daniel Alonso, más conocido entre sus seguidores como YoSoyPlex. El youtuber dedicó su canal a una serie de vídeos diarios titulada La vuelta al mundo, en el que mostraba durante ochenta días cada país que visitaba durante travesía. En cada capítulo diario dedicaba los últimos minutos a intentar captar en cámara el rayo verde y poderlo compartir con sus seguidores.

Ahora, gracias al vídeo de Meijide, se puede apreciar que el rayo verde existe más allá de las leyendas místicas y que, no necesariamente, se tenga que abordar un barco pirata para conseguir verlo.