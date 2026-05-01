Sorpresa entre los bañistas de la zona de es Canar

Los vecinos de la bahía de es Canar se han visto sorprendidos en la mañana de este viernes por la visita de lo que parece ser una tintorera nadando cerca de la costa. El animal fue grabado por un testigo que se encontraba en la zona, que en un primer momento pensó que podía tratarse de un pez espada.

Sin embargo, esa primera hipótesis quedó descartada y, después al observar con más detalle su fisionomía y su forma de nadar, parce ser una tintorera, también conocida como tiburón azuy habitual de las aguas baleares y pitiusas.

En las imágenes, el ejemplar aparece moviéndose lentamente por la bahía y en círculos, algo que llamó especialmente la atención del vecino que tomó las imágenes: "Parece ser que es un pez espada. Yo llamaba ahora al 112. Está por aquí dando vueltas, en la bahía de es Canar, y da la sensación de que está herido. Nada muy despacito", comenta.

Un visitante inesperado

Ante la posibilidad de que el animal estuviera herido o desorientado, el vecino decidió avisar al 112. Su comportamiento inusual hizo pensar que podía encontrarse herido, aunque por el momento no ha trascendido si los servicios de emergencia han llegado a actuar.

La presencia de tintoreras en aguas de Baleares no es algo extraño, pero ver un ejemplar tan cerca de la orilla siempre genera curiosidad. Hace unas semanas, otro ejemplar se dejó ver en aguas de ses Figueretes.

Pese a su tamaño y similitud con otro tipo de tiburones, se trata de una especie habitual en el Mediterráneo y que, por norma general, evita el contacto con las humanos y no son agresivos.

El avistamiento ha despertado la curiosidad de quienes se encontraban en la zona que, sorprendidos, se han acercado hasta la orilla para ver de cerca al animal.