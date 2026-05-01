Premios Xarc y Medalla de Oro: Santa Eulària reconoce la labor social, deportiva y formativa de su Club Náutico

El Teatro España acogió este sábado la entrega de la Medalla de Oro de Santa Eulària 2026 al Club Náutico Santa Eulalia y la de los Premios Xarc, que furon a parar al Bar Restaurant Santa Gertrudis, la Associació de Vesins La Unión, el Club Bàsquet Puig d’en Valls, Maria Tur Bonet y Hazel Morgan. Todo ello ocurrió en un evento en el que el Ayuntamiento puso de relieve el "compromiso y la dedicación" de personas e instituciones vinculadas a la historia del municipio.

La Medalla de Oro fue concedida al Club Náutico Santa Eulalia por su trayectoria como "referente deportivo, social y formativo en Santa Eulària y en Ibiza". El reconocimiento llega por "su papel en la promoción de los deportes náuticos y en la formación de base", así como la organización de competiciones como el Gran Premi Ibiza-Copa de España iQFoil, pruebas de natación en aguas abiertas y regatas de vela ligera. El Consistorio también subraya su labor a través de la escuela de vela y piragüismo.

"La gran familia náutica"

Estaba previsto que el presidente de la entidad, José Guasch Tur, recogiera el premio. En su discurso, facilitado por el Ayuntamiento, indicaba: "El trabajo, la dedicación y la pasión de tantas personas que, a lo largo de estos 35 años, han formado y siguen formando parte de nuestra gran familia náutica". También subraya el compromiso del club para "fomentar el deporte náutico y acuático y acercar el mar a nuestra comunidad" y llevar el nombre del Club Náutico Santa Eulalia y del municipio "a competiciones nacionales e internacionales, reflejando el talento y el espíritu de nuestra tierra".

Los Premios Xarc reconocieron al Bar Restaurant Santa Gertrudis por casi cinco décadas como "espacio de referencia social y punto de encuentro desde su apertura en 1977, con carácter familiar, continuidad generacional e implicación en celebraciones y eventos locales". La Associació de Vesins La Unión fue distinguida por "su papel en la dinamización social, cultural y festiva de Sant Carles", especialmente en las fiestas patronales y la Fira des Calamar, "además de por promover actividades culturales y de ocio".

Más premios al deporte

Por su parte, el Club Bàsquet Puig d’en Valls recibió otro premio por más de tres décadas de "trayectoria deportiva, educativa y social, con especial impulso del baloncesto femenino y una labor vinculada al esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo".

Maria Tur fue reconocida por "su dedicación a la preservación de las tradiciones culturales y religiosas del pueblo de Jesús", mientras que Hazel Morgan fue premiada por "su compromiso con el medio ambiente y el territorio pitiuso al frente de Amics de la Terra".

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, felicitó a todos los galardonados y destacó que "estos premios ponen en valor el esfuerzo, la dedicación y, sobre todo, el compromiso de quienes contribuyen a hacer de Santa Eulària un lugar mejor".