Agenda
Sant Joan cancela la Feria del Libro por la lluvia y la previsión de mal tiempo
El Ayuntamiento explica que, en caso de que pueda fijarse una nueva fecha para la celebración de la feria, se informará próximamente de ello
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El Ayuntamiento de Sant Joan ha informado este viernes de la cancelación de la Fira del Llibre prevista para hoy debido a la lluvia y a la previsión de mal tiempo durante toda la jornada. El Consistorio dice en una nota "lamentar las molestias" que esta decisión pueda ocasionar a las personas participantes, entidades colaboradoras y público asistente, y "agradece su comprensión".
Desde el Ayuntamiento explican además que, en caso de que pueda fijarse una nueva fecha para la celebración de la feria, "se informará próximamente a través de los canales habituales".
La suspensión se produce ante las condiciones meteorológicas adversas previstas para este viernes, que han llevado al Consistorio a cancelar la actividad por motivos de seguridad y organización.
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