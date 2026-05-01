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Sant Joan cancela la Feria del Libro por la lluvia y la previsión de mal tiempo

El Ayuntamiento explica que, en caso de que pueda fijarse una nueva fecha para la celebración de la feria, se informará próximamente de ello

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Sant Joan.

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Sant Joan. / J.A.C.

Redacción Digital

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Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Joan ha informado este viernes de la cancelación de la Fira del Llibre prevista para hoy debido a la lluvia y a la previsión de mal tiempo durante toda la jornada. El Consistorio dice en una nota "lamentar las molestias" que esta decisión pueda ocasionar a las personas participantes, entidades colaboradoras y público asistente, y "agradece su comprensión".

Desde el Ayuntamiento explican además que, en caso de que pueda fijarse una nueva fecha para la celebración de la feria, "se informará próximamente a través de los canales habituales".

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La suspensión se produce ante las condiciones meteorológicas adversas previstas para este viernes, que han llevado al Consistorio a cancelar la actividad por motivos de seguridad y organización.

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