La Aemet alerta de tormentas en Ibiza y Formentera a partir del domingo del puente de mayo

El puente de mayo arranca en Ibiza y Formentera con tiempo inestable. La previsión de la Agencia estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un viernes marcado por la nubosidad y los chubascos, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 65% durante la mañana, baja al 40% por la tarde y vuelve a situarse en el 50% a última hora del día. El mes comienza con tiempo variable y en general con temperaturas ligeramente cálidas para la época, según la Aemet, que alerta de que a partir del domingo la probabilidad de precipitaciones será alta y además podrían ir acompañadas de tormenta.

Las temperaturas se mantendrán este viernes suaves, con mínimas de 18 grados y máximas de 21 grados. El viento soplará de componente este, con rachas previstas de entre 10 y 15 kilómetros por hora. La previsión consultada para Ibiza también refleja lluvia débil al inicio de la jornada.

El sábado será, en principio, la jornada más estable del puente. Durante la madrugada y la mañana todavía podría registrarse algún chubasco, con una probabilidad de lluvia del 30%, pero a partir del mediodía se abrirán claros y la probabilidad de precipitación caerá al 20%. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 21 grados, aunque el viento de levante ganará intensidad, con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora.

El domingo vuelve la inestabilidad

El domingo volverá la inestabilidad, sobre todo durante la primera mitad del día. La Aemet eleva al 75% la probabilidad de precipitación entre la medianoche y el mediodía, con posibilidad de chubascos en Ibiza y Formentera. Por la tarde, el tiempo tenderá a mejorar, con más claros y una probabilidad de lluvia del 25%. Las máximas podrán subir ligeramente hasta los 22 grados.

Pese a la inestabilidad, la Aemet no recoge avisos activos para Ibiza y Formentera en el gráfico de previsión.

Temperaturas mínimas

Las temperaturas mínimas registradas esta madrugada de viernes se han mantenido suaves en Ibiza y Formentera. Según los datos facilitados, Ibiza y Sant Joan han marcado 17 grados, mientras que Sant Antoni, el aeropuerto de Ibiza y Formentera han registrado 18 grados.

Noticias relacionadas

Temperaturas máximas

El mes de abril se despidió, además, con temperaturas por encima de lo habitual. Este jueves, 30 de abril, la temperatura máxima media fue de 24 grados en Baleares, con una anomalía de +2,9 grados. Entre los valores más altos registrados en Ibiza destacan los 25 grados alcanzados en Sant Joan. En el resto de la isla se alcanzaron los 23 y 24 grados.