Así es cómo puedes conseguir tu pase ‘worker’ para la discoteca Amnesia Ibiza este verano

Amnesia Ibiza vuelve a pensar en quienes han dado forma a la isla desde dentro. En 2026, coincidiendo con su 50 aniversario, el club recupera ADN, Amnesia Dance Network, una comunidad creada para trabajadores y residentes que viven la noche como parte de su identidad. Bajo el concepto ‘El legado worker’, la propuesta reconoce a quienes temporada tras temporada, han construido la cultura clubbing de Ibiza al terminar su turno y encontrarse en la pista.

ADN está pensado para workers y residentes de Ibiza y Formentera que quieren estar conectados con Amnesia de forma sencilla y directa. Formar parte de la red permite comprar entradas anticipadas con condiciones especiales, acceder al club de manera ágil mediante QR y recibir información prioritaria sobre eventos, line-ups y promociones. ADN no es solo un pase, es una manera de pertenecer a una comunidad que comparte música, libertad y memoria.

Cómo validar el pase

El proceso de validación del ADN Worker Pass estará abierto del 27 de abril al 15 de mayo de 2026. Los interesados deberán presentarse en Amnesia, de lunes a viernes, entre las 10 y las 19 horas. El viernes 1 de mayo, al ser festivo, no se validarán pases. Para completar el registro, hay que descargar la app de Amnesia, crear una cuenta ADN y acudir al club con DNI o pasaporte, además de contrato de alquiler o trabajo. Amnesia tiene un mensaje muy claro: este legado también es tuyo.