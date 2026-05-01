Prohibido encender fuego en Ibiza y Formentera: cuándo empieza la restricción y en qué casos se aplica

Encender fuego en Ibiza y Formentera queda prohibido desde este viernes 1 de mayo en terrenos forestales, en las zonas más próximas al bosque y en las áreas recreativas. Baleares entra en la época de peligro alto de incendio forestal, un periodo que se prolonga hasta el 15 de octubre y en el que se endurecen las restricciones para evitar incendios durante los meses de más calor, viento y sequedad.

La prohibición afecta especialmente a los espacios forestales y a su entorno inmediato. Durante estos meses, no se puede encender fuego en terreno forestal ni a menos de 50 metros de una zona forestal. Tampoco se permite hacer fuego en las áreas recreativas, aunque sean espacios habitualmente preparados para pasar el día en el medio natural.

Por qué se prohíbe encender fuego

La razón es sencilla: entre mayo y octubre, aumenta de forma notable el riesgo de incendio forestal en las Pitiusas y en el resto de Baleares. La vegetación está más seca, las temperaturas suben y cualquier chispa puede provocar un fuego difícil de controlar.

Por eso, la normativa autonómica fija cada año este periodo como época de peligro de incendios forestales. El Decreto 125/2007, de 5 de octubre, establece con carácter general que la época de peligro va del 1 de mayo al 15 de octubre, ambos incluidos, en todas las islas.

En qué casos está prohibido encender fuego en Ibiza y Formentera

Durante la época de alto riesgo, la norma afecta a los usos más habituales del fuego en el campo. En la práctica, está prohibido:

Encender fuego en terreno forestal: no se pueden hacer hogueras, quemas ni fuegos de ningún tipo dentro del monte o en zonas forestales.

no se pueden hacer hogueras, quemas ni fuegos de ningún tipo dentro del monte o en zonas forestales. Encender fuego a menos de 50 metros de terreno forestal: esta es una de las claves para fincas, viviendas rurales o terrenos agrícolas próximos a bosques, pinares o masas forestales.

esta es una de las claves para fincas, viviendas rurales o terrenos agrícolas próximos a bosques, pinares o masas forestales. Usar fuego en áreas recreativas: la restricción incluye zonas de descanso, zonas recreativas y espacios de acampada, incluso en lugares habilitados para ello cuando el nivel de riesgo lo prohíbe.

la restricción incluye zonas de descanso, zonas recreativas y espacios de acampada, incluso en lugares habilitados para ello cuando el nivel de riesgo lo prohíbe. Quemar basura o restos sin autorización: la quema de residuos o restos vegetales no puede hacerse libremente en el entorno forestal.

Qué pasa con las quemas agrícolas

Las quemas agrícolas son una de las actividades que más dudas generan. No están permitidas de forma general durante esta época en las zonas próximas al monte.

En Baleares, el Govern recuerda que está prohibido hacer fuego en terreno forestal y a menos de 50 metros de terreno forestal. En cambio, las quemas en terreno agrícola situado a más de 50 metros y hasta 500 metros de terreno forestal pueden autorizarse, pero necesitan autorización administrativa.

Es decir: un agricultor o propietario no puede decidir por su cuenta quemar restos de poda cerca de una zona forestal. Debe comprobar si su terreno entra dentro de la franja afectada, solicitar permiso si corresponde y revisar el nivel diario de riesgo.

El nivel de Alerta Foc también cuenta

La autorización no basta siempre. Baleares utiliza el sistema Alerta Foc, que marca cada día el riesgo meteorológico de incendio forestal. Para saber si se puede hacer una quema o cualquier uso del fuego hay que comprobar tres factores: el nivel diario de alerta, el tipo de terreno y la época del año. Cuando el riesgo sube, las restricciones se endurecen. En los niveles más altos pueden suspenderse autorizaciones ya concedidas para quemas de rastrojos, restos de poda, pastos o restos silvícolas