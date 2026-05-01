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Nace la Asociación de Colombianos de Ibiza y Formentera

Nace la Asociación de Colombianos de Ibiza y Formentera | C.N.P.

Nace la Asociación de Colombianos de Ibiza y Formentera | C.N.P.

Redacción Ibiza

La Comisaría de la Policía Nacional de Ibiza acogió este miércoles la lectura y firma de los estatutos de la nueva Asociación de Colombianos de Ibiza y Formentera (ACIF), un acto celebrado en dependencias policiales con la presencia de la unidad de Participación Ciudadana de Ibiza.

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