Primero de Mayo en Ibiza: «No podemos tener un proyecto de vida sin vivienda»

En Ibiza se da la paradoja de que las reivindicaciones estrictamente laborales han quedado de lado en la movilización del 1 de Mayo. Los sindicatos mayoritarios mantienen en su agenda los desajustes salariales ante la carestía de la vida en la isla, las trabas a la conciliación que suponen los cambios de turno a última hora o la sobrecarga que representan las plantillas incompletas. Sin embargo, se da una prioridad sin que se vislumbre una solución clara a corto plazo. «Mientras no arreglemos el problemón que tenemos en Ibiza con la vivienda, todo lo demás queda en segundo plano», sentencia la secretaria general de Comisiones Obreras (CCOO) en las Pitiusas, Consuelo López.

Coincide plenamente con ella su homólogo de la Unión General de Trabajadores, Pedro Campillo, de ahí que ambos compartan decepción ante la escasa respuesta de este domingo a su convocatoria.«Parece mentira que no esté el Parque de la Paz lleno con el grave problema de la vivienda que sufrimos», lamenta Campillo durante la lectura del manifiesto por el Día Internacional de los Trabajadores. Frente al escenario, cerca de dos centenares de personas acompañan a los dos sindicatos en esta jornada reivindicativa. Entre ellos, numerosos políticos de las fuerzas progresistas.

Participación

«La asistencia a las movilizaciones en Ibiza siempre es escasa, también el 1 de Mayo», se resigna Campillo al inicio de la concentración. De hecho, en 2024 los sindicatos renunciaron a la marcha que recorría el centro de la ciudad y la sustituyeron por la actual concentración en el Parque de la Paz.

«Debería ser de obligado cumplimiento que todos nuestros delegados sindicales estuvieran hoy aquí. Al igual que la gente que está viviendo en asentamientos, porque nosotros estamos todo el día clamando por la vivienda también para ellos», incide López.

¿Y se vislumbra alguna solución a corto plazo a esta crisis de la vivienda? «Los sindicatos de clase venimos denunciando desde hace mucho tiempo que falta una planificación. Es un problema con muchas aristas a la hora de abordarlo, pero se necesitan soluciones a corto plazo», subraya Campillo.

Eso sí, el representante de UGT también apunta que «no solo se trata de construir, porque esta es una isla frágil donde no hay agua ni servicios públicos suficientes para dar cobertura, con dignidad, a un incremento de la población».

Por su parte, Consuelo López no se opone a la creación de residencias para trabajadores de temporada, como propone el Consell de Ibiza, pero exclusivamente como «solución provisional». «Hace falta un techo bajo el que vivir con dignidad», sentencia, por lo que defiende la construcción inmediata de promociones de Viviendas de Protección Oficial en régimen de alquiler.

El lema

La movilización sindical de este año se ha convocado, a nivel nacional, bajo el lema ‘Derechos, no trincheras. Salario, vivienda y democracia’, como advertencia de que «hay un avance de la ultraderecha a pasos agigantados», según advierte Campillo. «La juventud está comprando un discurso, poco razonado y razonable, que se olvida del pasado. Eso hay que cortarlo», sentencia el representante de UGT.

En la lectura del manifiesto no faltan las denuncias a la escalada bélica que azota el mundo. «Malditas sean las guerras y todos los que las provocan», clama López, recordando una cita clásica de Julio Anguita.