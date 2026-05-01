Llama la atención: La muerte por apuñalamiento en plena calle de Ibiza de un italiano

La muerte por apuñalamiento en plena calle, en Platja d’en Bossa, de un joven italiano. Los sanitarios estuvieron casi una hora intentando reanimarle tras sufrir una puñalada en el hemitórax izquierdo, poco después de las 16.30 horas. El joven tenía 35 años y trabajaba de pizzero en un restaurante del centro de la ciudad de Ibiza. Fue visto acompañado de otras dos personas y la Guardia Civil logró detener ayer a su asesino, que se dio a la fuga. El suceso ha sido ampliamente recogido por la prensa italiana.

Llama la atención

El desalojo sin incidentes del asentamiento de chabolas situado entre el estadio Can Misses y el segundo cinturón de ronda de Ibiza. Los medios dispuestos para este desalojo se llevaron por delante un campamento fantasma porque ya había sido abandonado días antes. Es el sexto campamento de chabolas desmantelado en la isla de Ibiza en dos años.

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