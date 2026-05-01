Las incógnitas del apuñalamiento en Platja d’en Bossa: continúa la búsqueda de la Guardia Civil en Ibiza

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor del apuñalamiento que el miércoles por la tarde causó la muerte de un joven italiano en Ibiza, concretamente en la calle Alzines, en Platja d’en Bossa. El arrestado es un hombre de 45 años, también de nacionalidad italiana y natural de la localidad de Avelino, según pudo confirmar Diario de Ibiza y comunicó posteriormente la Guardia Civil.

El arresto se produjo horas después del apuñalamiento, sobre las nueve y media de la noche, después de que los agentes desplegados en la zona interrogaran a los testigos del suceso, que se produjo sobre las cuatro y media de la tarde y causó un gran revuelo en el barrio, donde en ese momento se concentraban algunos de los asistentes a los cursos que organiza la asociación de vecinos de Platja d’en Bossa. Por el momento, la Guardia Civil no ha ofrecido más detalles respecto a la detención, que al parecer ha cerrado con rapidez.

Además, por el momento también se desconoce el móvil que llevó al presunto asesino a atacar a su compatriota. En la mañana ayer, el cadáver fue sometido a la pertinente autopsia y la madre del fallecido, que se encontraba en Italia en el momento del suceso, viajó hasta Ibiza para hacerse cargo del cuerpo, que será repatriado y enterrado en su país.

El fallecido ha sido identificado como Francesco Sessa, trabajador de una pizzería situada en el centro de Vila que llevaba alrededor de una década viviendo en la isla. Nació en Pagani, una ciudad sureña de unos 35.000 habitantes y situada a tan solo 45 kilómetros de Avelino, de donde era natural su presunto ejecutor, aunque por ahora no se sabe si se conocían previamente.

Sorpresa en Italia

A pesar de que los servicios sanitarios informaron de que la víctima mortal era un hombre de 30 años, durante la mañana del jueves se pudo confirmar que el fallecido tenía 35 años. Algunos medios italianos informaron de que la muerte de Sessa causó una profunda conmoción entre quienes lo conocían en Ibiza y lamentaron que «no se puede morir así a los 30 años, no es justo».

Según publicó Salerno Today, los allegados de la víctima aseguran que era «un buen tipo, alejado de cualquier círculo turbio». Una descripción que se puede apreciar en una de sus publicaciones de redes sociales, en la que aparece posando en una playa de Ibiza y que tituló ‘La vida es un regalo. Disfruta’. Aficionado del Paganese Calcio, el equipo de su ciudad, a lo largo de los años colgó numerosas fotos disfrutando de distintos rincones pitiusos, tanto de Ibiza como de Formentera, recuerdos cortados ahora de forma abrupta.

Los hechos ocurrieron el miércoles por la tarde en la calle Alzines, frente al local de la asociación de vecinos y el bar El Campito, actualmente cerrado tras finalizar la concesión. La víctima, que presentaba una puñalada en el torso, se desplomó en plena calle.

Incógnitas pendientes

Según testigos presenciales, una mujer que acababa de aparcar en la zona fue quien se encontró con el hombre ensangrentado. Estaba dentro de su vehículo mirando el móvil cuando escuchó un golpe en la parte trasera del coche. Al salir, vio a Francesco sujetándose el torso con las manos antes de caer al suelo. La mujer, muy nerviosa, consiguió avisar al 112. Los trabajos de reanimación realizados por los sanitarios desplazados hasta el lugar se prolongaron durante alrededor de una hora, pero finalmente solo pudieron certificar el fallecimiento.

Al día siguiente del suceso, el punto de la calle Alzines donde Francesco murió amaneció con un pequeño homenaje de sus amigos en forma de flores y tres velas, colocadas sobre el saliente del muro que delimita la vivienda adyacente. En el suelo todavía se podían ver las manchas de sangre, a pesar de los trabajos de limpieza realizados en este tramo de la calle que, curiosamente, pertenece a Vila o Sant Josep en función de la acera escogida. Francesco cayó sobre la acera de Sant Josep.

Además, durante todo el día numerosos efectivos de la Guardia Civil siguieron peinando ese lugar y también otras zonas cercanas de Platja d’en Bossa, dejando entrever que, a pesar de la detención del presunto autor del apuñalamiento, las tareas de búsqueda todavía no han concluido, por lo que cabe la posibilidad de que haya más personas involucradas en el crimen. Desde la Benemérita no se han pronunciado a este respecto.

Además, la pizzería donde trabajaba Francesco se mantuvo cerrada durante todo el día por luto, según informaron sus responsables a través de un cartel colgado en la persiana exterior.