Fallece a los 56 años Josefa Ferrer Juan 'Pepi', dueña de las jugueterías Al·lots

Josefa Ferrer Juan, conocida por todo el mundo como Pepi, dueña de las jugueterías Al·lots falleció el pasado martes 28 de abril tras una corta, pero ardua, batalla contra el cáncer a los 56 años. El velatorio está previsto este sábado a partir de las 13.30 y a las 17.30 será el entierro en Sant Carles.

La hija pequeña del Bigots de Cala Mestella, esposa de Pepe Costa con quien regentaba las jugueterías desde 1989 y madre de dos hijos, dejó tras de sí casi 40 años de grandes esfuerzos para que los niños y niñas de Ibiza tuvieran sus juguetes preferidos bajo el árbol. Una mujer que trabajaba más que nadie, la primera en llegar y la última en irse siempre. Original de Sant Carles aunque vivió más de la mitad de su vida en Santa Eulària, donde abrió el primer negocio y desde donde se expandió al resto de la isla. Participaba en todas las ferias del pueblo que podía, donde cada año le reservaban un par de mesas por descontado.

No había acto social al que le dijera que no. Si alguna ONG le pedía mochilas para niños en Marruecos, preparaba varias cajas sin dudarlo. Cuando hacían falta juguetes para actividades del colegio, sin problema, los traía ella misma si hacía falta. Además de ser generosa, era muy considerada. Podía protestar durante horas en contra de los hábitos alimentarios de alguien, que luego era la primera en conseguirle algo de comer que encaje dentro de ellos.

Había días que admitía que se le hacía cuesta arriba y quienes la conocieran, sabían que no se priorizaba lo suficiente. Ponía las necesidades de sus seres queridos antes que las propias. Seres queridos que, al final, la cuidaron de vuelta.

Hay quienes la seguirán recordando como la niña se paseaba por el restaurante de Cala Mestella y, en el fondo, lo seguía siendo. Alguien que, a pesar de todo lo que había conseguido en la vida, se emocionaba con las cosas más simples: un saludo de la alcaldesa en la Fira d'Estocks, un repartidor amable, un sencillo ramo de flores, un higo recién cogido del árbol o ver a sus hijos crecer.