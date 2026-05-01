Cazado un conductor de VTC que dio positivo en drogas en un control contra el intrusismo en Ibiza

La Policía Local de Ibiza detectó durante la noche de este viernes a un conductor de VTC que dio positivo en un test de detección de drogas en el transcurso de varios controles preventivos realizados en la ciudad dentro de un dispositivo especial de lucha contra el intrusismo.

Según ha informado el cuerpo policial en una publicación en Instagram, los agentes llevaron a cabo diferentes controles en la ciudad con el objetivo de reforzar la vigilancia y combatir las prácticas irregulares en el transporte que proliferan en la isla coincidiendo con el inicio de la temporada turística.

Como resultado de este operativo, además de otras infracciones, la Policía Local detectó a un conductor de VTC (vehículo de transporte con conductor) que arrojó un resultado positivo en drogas. El vehículo fue inmovilizado y el conductor, sancionado.

Desde la Policía Local de Ibiza lanza un mensaje contundente tras esta actuación: "Al volante, cero drogas y cero alcohol, te vamos a pillar". El dispositivo forma parte de las actuaciones preventivas que el cuerpo municipal realiza en la ciudad, especialmente en materia de seguridad vial y control del intrusismo.

Dispositivo especial contra los taxis pirata

Esta actuación coincide también con la puesta en marcha este fin de semana de un dispositivo especial de control del transporte ilegal en el aeropuerto del Consell de Ibiza, iniciado durante las aperturas de las principales discotecas de la isla, según detalló la institución insular en una nota de prensa. El operativo se ha desarrollado de manera coordinada con la Policía Local de Sant Josep y con la colaboración de los servicios de seguridad de Aena en el aeropuerto, dentro de las actuaciones previstas para "reforzar la vigilancia en momentos de máxima afluencia de visitantes".